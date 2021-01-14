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Красноярцы меньше других боятся сокращений в новом году

Красноярцы меньше других боятся сокращений в новом году
Иллюстрация: pixabay.com

Многие из них при этом подумывают о смене работы и уверены, что у них это получится. Таковы результаты исследования, проведенного аналитиками портала hh.ru.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае лишь 15% его жителей опасаются сокращений в их компаниях после новогодних каникул. Это один из самых низких показателей среди регионов России, сообщает портал по поиску работы и сотрудников hh.ru по результатам опроса соискателей.
 
Чаще всего сокращений ждут в сферах «Банки, инвестиции, лизинг» (36%), «Транспорт, логистика» (35%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (34%), «Добыча сырья» (29%), а также среди топ-менеджмента (30%).
 
Однако пугает такая перспектива, судя по всему, не многих — 76% жителей края заявили, что сами планируют поменять работу. Больше всего таких среди занятых в автомобильном бизнесе, индустрии гостеприимства, продажах и юриспруденции.
 
Красноярцы меньше других боятся сокращений в новом году 1
 
При этом свои шансы на успешное трудоустройство они также оценивают довольно высоко: 38% считают, что точно найдут работу, еще 35% уверены, что скорее найдут, чем нет, и лишь 12% сомневаются в том, что им удастся трудоустроиться. Больше других в своей востребованности на рынке труда уверены специалисты, работающие в спортивных клубах и салонах красоты, а также менеджеры продаж и продавцы-консультанты.
Автор: Евгений Волошинский
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