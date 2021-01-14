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Музей GEOS приглашает побывать в Саянах, не выезжая из Красноярска

Музей GEOS приглашает побывать в Саянах, не выезжая из Красноярска
Иллюстрация: Музей GEOS

Новая выставка «Сны зимнего Саяна» будет работать до 17 февраля, она расскажет о том, как появились эти горы и как выглядят знаменитые карстовые пещеры в зимнее время.

#НОВОСТИ

Вход на выставку бесплатный, но в музее напоминают: маску надеть надо обязательно.

Мы попытались воссоздать скрытое от человеческих глаз убранство зимних пещер легендарного Саяна. Теперь у гостей GEOS есть уникальная возможность посетить их, не спускаясь под землю», - рассказывает заведующая выставочным отделом Ольга Якунина.

Специалисты музея геологии Центральной Сибири расскажут, как образовались горы и пещеры Саян, какие уникальные природные явления можно там обнаружить. Чем отличаются сталактиты от сталагмитов, сталагнатов и гелектитов, что такое кораллоиды, коры, щетки, пещерный жемчуг и пещерное молоко.

 

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