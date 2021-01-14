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Тушением лесных пожаров в Красноярском крае займется новая госструктура

Тушением лесных пожаров в Красноярском крае займется новая госструктура
Иллюстрация: aviales.ru

Такое мероприятие заявлено в «дорожной карте» по профилактике и тушению лесных пожаров, а также внедрению эффективных технологий мониторинга пожарной опасности.

#НОВОСТИ
В России в 2021 году создадут межрегиональный лесопожарный центр «Север», который будет тушить лесные пожары в Красноярском крае и в Якутии. Это мероприятие является частью «дорожной карты» по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, которую подписала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
 
На цели создания этого цента в бюджете 2021 года предусмотрено 5 млрд рублей.
 
Помимо этого в принятом документе предусмотрено изменение методики расчета ущерба от лесных пожаров, организация наблюдения за пожароопасными участками с помощью беспилотников и модернизация информационной системы дистанционного мониторинга, а также привлечение к наблюдению за лесами ресурсов госкорпорации «Роскосмос».
 
Напомним, что с инициативой создания лесопожарного центра в 2020 году выступило правительство Красноярского края. Как рассказали в региональном Минлесхозе, базироваться новое учреждение будет в Красноярске — в аэропорту Черемшанка.
Автор: Евгений Волошинский
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