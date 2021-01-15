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Интернет-шопинг и сериалы онлайн: чем занимались красноярцы в морозы на каникулах

Интернет-шопинг и сериалы онлайн: чем занимались красноярцы в морозы на каникулах
Автор фото: talha khalil. Иллюстрация: pixabay.com

Как отметили эксперты МТС, скачок интереса к сервисам онлайн-шопинга был зафиксирован в середине декабря, что связано с активным поиском подарков к новогодним праздникам и началом сезонных распродаж*.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

На второй неделе декабря интерес к сайтам и приложениям интернет-магазинов вырос более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом.  В последних числах декабря активность покупок онлайн несколько снизилась, хотя и оставалась высокой. Но уже после 6 января интерес к онлайн-шопингу вновь начал расти и достиг высоких показателей сезона распродаж. Причиной такой активности, вероятно, являются сильные морозы, которые пришли в Сибирь в конце декабря и не отступали почти все каникулы. Они же спровоцировали рекордный рост интереса к онлайн-кинотеатрам и сервисам потокового видео. Если в последних числах декабря интерес к ним был в три раза выше «допандемических» показателей, то к концу каникул красноярцы стали смотреть кино онлайн почти в шесть раз чаще.

Морозы и противопандемические ограничения сказались и на территориальном распределении мобильного трафика в регионе. Если год назад красноярцы провели большую часть каникул в популярных местах отдыха (эко-парк «Гремячая грива», Татышев-парк, фан-парк «Бобровый лог»), то в начале 2021 года многие жители Красноярска оставались дома: объем мобильного трафика в черте города превысил показатели аналогичного периода прошлого года в полтора раза, при этом нагрузка на сеть распределялась равномерно, без всплесков и аномалий.

Во многом рост интернет-трафика в части передачи данных по большей части обеспечили абоненты, которые использовали технологию VoLTE, которая дает возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечивает качественный голосовой прием там, где есть сеть «четвертого поколения», чистота голоса собеседника при этом остается на уровне HD Voice. VoLTE обеспечивает также и более быстрое соединение.

 

Об индексе цифровой активности

МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 – это средний уровень прошлого года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

*Это следует из данных индекса цифровой активности горожан, основанных на анализе big data. 

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