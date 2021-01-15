«Норникель» присоединился к международной блокчейн-сети выбора поставщиков

Сеть ответственного выбора поставщиков (RSBN, Responsible Sourcing Blockchain Network), объединяющей продавцов и покупателей минерального сырья и продуктов его переработки.

Как отмечают в компании, использование блокчейн-технологий обеспечивает ответственный подход к закупкам и поддержку ответственного производства на всех этапах от добычи полезных ископаемых до продажи готовой продукции. Это – часть новой цифровой стратегии «Норникеля», которая предусматривает масштабное использование современных цифровых технологий для создания клиентоориентированной цепочки поставок. Стратегия включает выпуск обеспеченных металлами токенов на глобальной платформе Atomyze, занимающейся токенизацией (представлением в цифровой форме) физических активов. Обе платформы (Atomyze и RSBN) разработаны с использованием технологии Hyperledger при участии компании IBM, одного из мировых лидеров в области трансформации бизнеса.

Будучи одной из крупнейших отраслевых групп в мире и производителем полезных ископаемых, необходимых для перехода к безуглеродной экономике, «Норникель» прекрасно осознает свою ответственность за обеспечение устойчивого развития и максимальной прозрачности цепочек поставок в металлургии. Мы считаем, что цифровые технологии блокчейн-сети RSBN и платформы Atomyze помогут «Норникелю» и его партнерам перейти к экономике замкнутого цикла и отслеживать движение сырьевых товаров почти в реальном времени без тяжелого документооборота», – отметил вице-президент – руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

После присоединения «Норникеля» к блокчейн-сети RSBN компания RCS Global будет ежегодно проводить аудит его цепочек поставок на предмет соблюдения основных требований к ответственному выбору поставщиков. Аудит будет охватывать каждую ступень вертикально интегрированной структуры «Норникеля» – от российских добывающих активов до рафинировочных предприятий в Финляндии и России. Вся информация будет фиксироваться в блокчейн-сети RSBN в неизменяемом виде, что послужит доказательством ответственного и этичного отношения к производству никеля и кобальта. Позднее в блокчейне будут учитываться интенсивность углеродных выбросов на добывающих активах и обогатительных предприятиях, а также другие показатели в области экологии, социальной сферы и корпоративного управления.

Компания «Норникель» стала важным прибавлением для блокчейн-сети ответственного выбора поставщиков RSBN. Мы рассчитываем на то, что «Норникель» внесет свой вклад в дело продвижения идей ответственного выбора поставщиков и достижение компанией целей устойчивого развития, которые имеют прямое влияние на успешное и ответственное развитие целых отраслей экономики», – сказал Маниш Чавла, глобальный управляющий директор по секторам химии, нефтехимии и промышленной продукции в IBM.

Отметим, что RCS Global Group проводит оценку каждого участника: при присоединении, а затем ежегодно, – на соответствие требованиям ответственного выбора поставщиков, установленным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и ведущими отраслевыми организациями, в число которых входит Инициатива по выбору ответственных поставщиков полезных ископаемых (RMI).

RSBN предназначена для межотраслевого применения и может использоваться производителями оригинального оборудования в таких областях, как автомобилестроение, электроника, аэрокосмическая и оборонная промышленность, а также их партнерами по цепочке поставок, включая горнодобывающие компании и производителей батарей.