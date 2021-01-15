Министр по развитию Арктики рассказал о планах на Норильск

Освоение Арктики как новую возможность для развития регионов обсудили сегодня в ходе Гайдаровского форума губернаторы трех регионов и министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Он отметил, что развитие арктической территории остается одним из приоритетных направлений, однако меняется вектор приложения усилий. По мнению министра, сейчас необходимо сосредоточиться на создании комфортных условий для жителей приполярных и заполярных городов, найти решения для развития экономики арктической зоны и обратить внимание на климатические изменения, в частности, продумать меры безопасности для инфраструктурных объектов, которые находятся в этой зоне.

Как сообщил Алексей Чекунков, правительство намерено определить ряд ключевых арктических городов, которые и станут основными точками развития северных территорий. В числе таких городов уже находятся Мурманск, Архангельск, населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа. В перечне ключевых и Норильск.

Мы сейчас работаем над программой социально-экономического развития Норильска до 2035 года, она предполагает инвестиции в размере 150 миллиардов рублей», - рассказал министр.

Одним из основных направлений арктической стратегии России должно стать развитие частно-государственного партнерства. Сейчас, пояснил министр, уже существует «дальневосточная концессия», ведется работа над созданием «арктической концессии», поскольку без привлечения частных инвестиций в регион решить задачу повышения качества жизни и уровня экономического развития невозможно.

Продолжая дискуссию, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что просто «приводить в порядок» арктические города сейчас недостаточно. Необходимо создать такие условия жизни, чтобы северные населенные пункты могли конкурировать за человеческие ресурсы с «материковыми». По мнению главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, необходимо обратить внимание на безопасность технологических объектов. Он напомнил, что многие из них были построены 40 и более лет назад, поэтому необходимо масштабное обследование и меры, нивелирующие влияние климата, в том числе и вероятности оттаивания мерзлоты.