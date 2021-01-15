Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.01
73,79
89,64
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Министр по развитию Арктики рассказал о планах на Норильск

Министр по развитию Арктики рассказал о планах на Норильск
Иллюстрация: 2gis.ru

Освоение Арктики как новую возможность для развития регионов обсудили сегодня в ходе Гайдаровского форума губернаторы трех регионов и министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков.

#НОВОСТИ

Он отметил, что развитие арктической территории остается одним из приоритетных направлений, однако меняется вектор приложения усилий. По мнению министра, сейчас необходимо сосредоточиться на создании комфортных условий для жителей приполярных и заполярных городов, найти решения для развития экономики арктической зоны и обратить внимание на климатические изменения, в частности, продумать меры безопасности для инфраструктурных объектов, которые находятся в этой зоне.

Как сообщил Алексей Чекунков, правительство намерено определить ряд ключевых арктических городов, которые и станут основными точками развития северных территорий. В числе таких городов уже находятся Мурманск, Архангельск, населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа. В перечне ключевых и Норильск.

Мы сейчас работаем над программой социально-экономического развития Норильска до 2035 года, она предполагает инвестиции в размере 150 миллиардов рублей», - рассказал министр.

Одним из основных направлений арктической стратегии России должно стать развитие частно-государственного партнерства. Сейчас, пояснил министр, уже существует «дальневосточная концессия», ведется работа над созданием «арктической концессии», поскольку без привлечения частных инвестиций в регион решить задачу повышения качества жизни и уровня экономического развития невозможно.

Продолжая дискуссию, губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что просто «приводить в порядок» арктические города сейчас недостаточно. Необходимо создать такие условия жизни, чтобы северные населенные пункты могли конкурировать за человеческие ресурсы с «материковыми». По мнению главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова, необходимо обратить внимание на безопасность технологических объектов. Он напомнил, что многие из них были построены 40 и более лет назад, поэтому необходимо масштабное обследование и меры, нивелирующие влияние климата, в том числе и вероятности оттаивания мерзлоты.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Обыски в краевой больнице связаны с поставками оборудованияОбыски в краевой больнице связаны с поставками оборудования
  • Соучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейлСоучредитель ГК «Командор» Олег Сипетый расскажет на Гайдаровском форуме про ритейл
  • «Интерфакс» сообщил об обысках в краевой больнице«Интерфакс» сообщил об обысках в краевой больнице
  • СГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сетиСГК планирует отключить Солнечный от теплоснабжения: нужен срочный ремонт сети
  • Умер красноярский психолог и педагог Борис ХасанУмер красноярский психолог и педагог Борис Хасан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.