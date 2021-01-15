Жители Красноярского края купили квартиры через счета эскроу на 11 миллиардов рублей

Центробанк подсчитал, сколько объектов недвижимости было куплено в 2020 году через эскроу-счета. По данным регулятора, на 1 декабря 2020 года в крае таким образом было приобретено 3925 квартир.

Общий объем средств, размещенных на эскроу-счетах в Красноярском крае, превысил 11 млрд рублей, это в 11,5 раз больше, чем в начале 2020-го года.

В прошедшем году в крае объемы средств, размещенных на счетах эскроу, росли быстрыми темпами, в среднем прибавляя по 25% ежемесячно. Положительная динамика складывалась в том числе благодаря льготной ипотеке под 6,5% на новостройки», — прокомментировал управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

К началу декабря в крае по достроенным домам раскрыты 198 эксроу-счетов, с них застройщикам перечислены 280,5 млн рублей (учтены и средства, которые направлены на погашение кредитов на строительство объектов, полученных застройщиками).

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики могут привлекать средства участников долевого строительства только с использованием эскроу-счетов, где деньги покупателей депонируются до окончания строительства. Суммы до 10 млн рублей застрахованы. Застройщик финансирует объект либо за собственные средства, либо с привлечением кредитов. Деньги дольщиков строители могут получить только после сдачи объекта в эксплуатацию.

По данным единой информационной системы жилищного строительства, оператором которой является АО «ДОМ.РФ», на начало декабря в Красноярском крае строилось 2,2 млн кв. м. жилья, из них половина— с использованием счетов эскроу.

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