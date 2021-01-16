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Красноярские аграрии заработали на экспорте $66,5 млн

Красноярские аграрии заработали на экспорте $66,5 млн
Автор фото: Вадим Кофман. Иллюстрация: www.krskstate.ru

Это в полтора раза выше целевых показателей, закрепленных за Красноярским краем в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба краевой администрации.

#НОВОСТИ

По данным Федеральной таможенной службы, самые «доходные» статьи краевого экспорта аграрной продукции в 2020 году – это зерновые культуры, объем поставок составил $26 млн, еще на $27 млн отгрузили семян рапса, из них отжимают масло. На $7,9 млн отгружено продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, еще на $4,7 млн – «прочих продуктов».

По плану, закрепленному в нацпроекте, объем сельхозэкспорта Красноярского края должен был составить $43 млн. Как отметил министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов, на руку красноярским аграриям сыграли высокие экспортные цены и спрос на российское зерно, урожай которого в 2020 году в крае был рекордным.

Преимущество красноярских зерновых в их высоком качестве. Так, 78% пшеницы нового урожая – продовольственное зерно. Отсутствие таможенных пошлин также способствовало наращиванию экспортного потенциала», – пояснил Леонид Шорохов.

По данным министерства, внутренние потребности региона составляют 1,6 млн тонн зерна, остальное можно смело отправлять на экспорт. В 2020 году в крае намолотили почти 3 млн тонн.

Согласно целевым показателям, объем экспорта краевой сельхозпродукции к 2024 году должен достичь $47,9 млн, в 2017 он составлял только $18,7 млн.

 

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