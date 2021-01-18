Что читать? 10 главных книг января с Марией Райдер

Книжный сомелье Мария Райдер рассказывает о книгах издательства «Манн, Иванов и Фербер». И с удовольствием представляет новинки 2021 года - с пользой для бизнеса и для души.

Томас Сибел

Цифровая трансформация: как выжить и преуспеть в новую эпоху

Перед вами руководство, необходимое каждому лидеру (в бизнесе и в государственном управлении), который хочет выжить и преуспеть в новый цифровой век. После 40 лет вдумчивого руководства и весьма успешного лидерства Том Сибел — один из самых выдающихся предпринимателей и лидеров Кремниевой долины — собрал в этой поразительной книге знания о всех важных цифровых технологиях, которыми должен владеть каждый руководитель: большие данные, Интернет вещей, облачные вычисления и, конечно, искусственный интеллект. Том Сибел — один из тех уникальных людей, чей опыт и надежность позволят донести свою идею до всех. Он вовлекает нас в интересное обсуждение изменяющихся технологий, а также предоставляет дорожную карту по использованию новых возможностей для цифровой трансформации в бизнесе и не только. Большинству компаний вскоре придется вносить существенные, если не революционные, изменения в свои корпоративные процессы. Именно CEO, руководитель компании или организации, должен вести процесс трансформации. Слияние облачных технологий, Big Data, искусственного интеллекта и интернета вещей принципиально меняет то, как бизнес и правительства будут работать в 21-м веке. Цифровая трансформация — это один из главных рисков и одна из самых больших возможностей современности для организаций по всему миру. В этой книге вы найдете план действий для CEO, состоящий из 10 принципов, и рекомендации по книгам и курсам по программированию, которые будут полезны сотрудникам компании.

Максим Батырев (Комбат)

Сложные подчиненные: практика российских руководителей

Известный российский менеджер Максим Батырев на основе 2000 кейсов написал книгу о том, как найти подход к трудным сотрудникам. В любой команде есть сложные сотрудники, которые портят отношения в коллективе, влияют на общую продуктивность и мешают построить команду мечты. Увольнение — крайняя мера, известный российский менеджер Максим Батырев предлагает другой способ — найти подход к проблемному подчиненному и переманить его на свою сторону. Перед тем как написать эту книгу, автор собрал и проанализировал несколько тысяч кейсов российских менеджеров. Получилось 15 категорий сложных сотрудников — от опоздунов и безынициативных до выгоревших и нарциссов. Это основные типы, которые встречаются в каждой компании. Батырев описывает их в книге и рассказывает, как с ними работать. Все советы проверены на практике.

Сергей Бехтерев и Виктория Бехтерева

Лидер будущего: как направлять энергию команды в нужное русло с помощью драйв-совещаний и фасилитации

Книга о фасилитации, которая поможет перейти на новый уровень лидерства, раскрыть потенциал всей команды и проводить управляемые, эффективные совещания. В своем развитии лидер проходит несколько этапов. Один из последних — фасилитатор. У такого руководителя «все работает само». Он видит недостатки и достоинства каждого человека, умеет раскрывать потенциал сотрудников и нивелировать негативные стороны. Он мотивирует, вовлекает и наделяет ответственностью, контролирует выполнение и извлекает уроки. Такой лидер способен создавать сильные команды и такие организации, которые живут и работают как здоровый организм. Фасилитация помогает организовывать и проводить управляемые и эффективные совещания, чтобы вдохновлять, мотивировать и вовлекать сотрудников, настраивать их на нужный лад. Эта методика позволяет увидеть и обсудить максимальное количество альтернатив и выбрать оптимальное решение с учетом знаний, опыта и мнений всех участников. И самое главное — подтолкнуть команду к тому, чтобы пойти и сделать то, о чем все вместе договорились. Фасилитация превращает безразличных людей, воспринимающих совещание как тяжкую повинность, в деятельных и инициативных. Если сам термин вызывает у вас скепсис, просто замените его на «умение проводить результативные совещания» — это выражение полностью раскрывает смысл фасилитации.

Тим Харфорд

Экономист под прикрытием: почему возникают пробки, кофе стоит дорого и невозможно найти хорошую подержанную машину

Новое издание одной из самых увлекательных книг об экономике, проданной тиражом более 1 миллиона экземпляров. Тим Харфорд обещает читателю сделать экономику интересной, и он выполняет свое обещание. Главное достоинство его книги в том, что после нее вы начинаете видеть повсюду экономические закономерности и понимать, за что экономистам вручают нобелевские премии. Привычные объяснения, почему все устроено так, а не иначе, перестают устраивать — и вы стремитесь копнуть глубже. Харфорд рассказывает совсем не о том, чему учат на стандартном курсе экономики во всех вузах. Он использует экономические принципы и мышление экономиста, чтобы объяснить разные повседневные явления — от пробок на дорогах до высоких цен на кофе.

Дэвид Шпигельхалтер

Искусство статистики: как находить ответы в данных

Как статистика помогает нам лучше понимать мир? И как можно приходить к уверенным умозаключениям, когда у нас нет идеальных и полных данных? На эти вопросы отвечает «Искусство статистики» — одна из самых содержательных и при этом доступных книг по теме. С блестящими примерами, интересным изложением, наглядными графиками, определениями, формулами и программным кодом в приложениях. Статистика играла ключевую роль для научного познания мира на протяжении веков, а в эпоху больших данных базовое понимание этой дисциплины и статистическая грамотность становятся критически важными. Специалист с огромным опытом Дэвид Шпигельхалтер познакомит вас с ключевыми принципами и показателями, которые помогают извлекать из данных знания о мире и отвечать на вопросы о нем. Он делает это на примерах из реальной жизни, показывая, как статистика способна помочь определить самого удачливого пассажира на Титанике, выяснить, можно ли было раскрыть серийного убийцу Гарольда Шипмана раньше, рассчитать количество деревьев на нашей планете, определить необходимое количество участников для достоверного медицинского исследования, вычислить количество безработных в стране и ответить на десятки других вопросов о нашем мире. Вопросов, на которые нельзя ответить без применения статистики.

Рэй Далио

Большие долговые кризисы: принципы преодоления

В книге показан шаблон, проясняющий, как протекают все долговые кризисы, и сформулированы основные принципы их преодоления. Кредиты сложно оценивать как «хорошие» или «плохие», потому что развитие в экономической сфере чаще всего происходит именно за счет взятых в долг денег. Если экономическая выгода от использования заемных средств достаточна, чтобы вернуть деньги, — это хорошо. Если условия кредитования жестко требуют гарантированной выплаты долга с процентами, то займов будет меньше и развитие затормозится. Если условия более гибкие, это способствует большему развитию, однако может создать серьезные проблемы, которые перечеркнут всю созданную пользу: в экономике сформируется «пузырь». Компания Bridgewater проделала огромную работу по ретроспективному анализу долговых кризисов разных государств. Этот анализ помог осознать их причинно-следственные связи, выделить несколько архетипов кризиса и разработать принципы успешного преодоления для каждого варианта. Эти принципы и алгоритмы принятия решений помогают Bridgewater загодя готовиться к экономическим «бурям», даже к тем, которые на нашем веку не случались. За несколько лет до финансового кризиса 2008 года (а подобные события не происходили в экономике с 1929–1932 гг.) компания разработала специальный «измеритель депрессии» — и успешно преодолела кризис, когда почти все остальные понесли огромные убытки. В книге огромное количество материала для размышлений и аналогий.

Максим Батырев (Комбат) и Николай Лазарев

Вооружение отделов продаж: системный подход

Книга о системной поддержке продаж от Максима Батырева и его коллеги с огромным опытом. Здесь описана работающая система из 99 инструментов поддержки продаж, к которой авторы пришли за 15 лет работы. Всё то, что специалисты по продажам могут взять и применить в работе с клиентами для того, чтобы: — увеличить вероятность продажи; — ускорить оплату счета; — обойти конкурентов; — повысить средний чек; — получить дополнительные продажи Разбираются только действующие инструменты, «как есть», без приукрашиваний, без примеров про Apple и Стива Джобса. Каждый инструмент авторы создавали лично своими руками и применяли в деле.

Кристофер Кукк

Выигрывает каждый: как добиться успеха, помогая другим

Сострадание — ключ к успеху, более продуктивной и доброй рабочей среде и лучшим отношениям. Эта книга — не только обзор научных исследований, доказывающих это, но и практикум по развитию эмоционального интеллекта и умения слушать. Десятилетиями нас учили, что быть успешным — значить стремиться быть во всем первым. Однако недавние исследования доказывают, что для продолжительного успеха недостаточно быть просто лидером. Нужно быть отзывчивым лидером. Новейшие исследования в биологии, нейронауке и экономике говорят о том, что сострадание как умение распознавать проблемы других людей и желание их решать улучшает не только жизнь окружающих, но и нашу собственную. Основанная на самых современных исследованиях в различных областях, книга открывает неоспоримые преимущества сострадания, среди которых крепкие отношения, высокий интеллект и умение справляться с трудностями.

Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Рон Макмиллан и Эл Свитцлеp

Трудные диалоги: что и как говорить, когда ставки высоки

Когда люди впервые слышат термин «трудный диалог», в воображении многих первым делом возникают образы президентов, премьер-министров, сидящих вокруг огромного стола и обсуждающих будущее своего народа. Конечно, их диалоги обычно приводят к весьма широкомасштабным последствиям, но в этой книге речь идет не о них. Мы имеем в виду взаимодействия, участником которых может стать каждый из нас. Это диалоги, которые мы ведем изо дня в день и которые очень мощно влияют на нашу жизнь. Итак, что же делает некоторые наши диалоги трудными, в отличие от обычных, бытовых и простых? Во-первых, наличие различных мнений. Например, вы говорите с боссом о возможном повышении по службе. Он считает, что вы к этому пока не готовы; вы же убеждены в обратном. Во-вторых, высокие ставки. Скажем, вы встречаетесь с четырьмя коллегами, чтобы выработать новую маркетинговую стратегию. Вам просто необходимо изменить бизнес-подход компании, иначе ей не достичь намеченных ежегодных целей. В-третьих, сильные эмоции. Например, во время вполне спокойной беседы с супругом он вдруг заводит речь о «том инциденте», произошедшем на вчерашней вечеринке. Вы вовсе и не думали ни с кем флиртовать, но, по словам вашего мужа, «чуть ли не целовались с тем парнем». Вы же помните только, что старались быть веселой и со всеми доброжелательной. Но диалог заканчивается тем, что супруг уходит в свою комнату вне себя от гнева.

Дженнифер Эштон

Год заботы о себе, одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью

Изменения реальны — если внедрять их постепенно. В этой книге вы найдете план на 12 месяцев, с которым сможете улучшить свое физическое и эмоциональное здоровье, меняя только одну привычку за месяц — опираясь на науку, рекомендации и личный опыт автора, проделавшей этот путь. Забота о себе выходит далеко за рамки базового физического и психического здоровья. Она складывается из того, как человек действует, думает, принимает решения, относится к другим людям, воспринимает мир и, самое главное, — себя. Автор посвятила свою книгу привычкам, которые под силу выработать каждому, независимо от возраста, пола, телосложения, уровня физической подготовки, финансовых возможностей, карьеры или образа жизни. Не нужно менять все двенадцать моделей поведения одновременно. В этом-то, как пишет Эштон, вся прелесть книги: каждый месяц — новый вызов, новое начало и новая возможность обрести контроль над своим здоровьем и счастьем.

Информация предоставлена издательством «Манн, Иванов и Фербер».