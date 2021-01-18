Здание фитнес-центра Bright Fit на Свободном выставили на продажу

Речь идет только о самом сооружении, а не о фитнес-центре. О поиске арендаторов беспокоиться не придется — контракт с сетью спорт-клубов долгосрочный.

В Красноярске выставили на продажу здание фитнес-центра Bright Fit (ранее Davinci) на проспекте Свободный, 34/2. Объявление об этом появилось на сайте по продаже коммерческой недвижимости «Деловой Красноярск».

Это 4-этажное здание общей площадью 4 769,5 кв.м. На его первом этаже расположены зал CrossFit, тренажерный зал, вестибюль, бар и отдел продаж. На втором — три зала для групповых занятий, детская комната, два кабинета массажа, кабинеты косметологии, комнаты персонала и другие административные помещения. Третий этаж включает в себя зал единоборств, раздевалки и душевые, а также тренерские. В цоколе находятся мужские и женские раздевалки, сауна, зал единоборств, тренерские комнаты, помещения для инвентаря, тепловой узел и вентиляционная камера.

Стоимость объекта — 240 млн руб.

Как рассказал DK.RU представитель собственника Павел Клешнин, продается только само здание, а не бизнес фитнес-центра.

У Bright Fit заключен долгосрочный договор аренды с собственником этого сооружения и они съезжать не собираются, — сказал он, не уточнив при этом, кто на данный момент владеет помещением и в чем причина его продажи.

Напомним, что фитнес-центр Davinci открылся в этом здании в январе 2013 г. В ноябре 2020-го было объявлено о коллаборации клуба с екатеринбургской сетью Bright Fit (с тех пор проект называется Bright Fit Davinci). 1 декабря того же года он закрылся на ремонт и снова вернулся в строй неделю спустя — 7 декабря 2020 г.