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«Реквием» Верди прозвучит в Красноярске в память о жертвах блокады

«Реквием» Верди прозвучит в Красноярске в память о жертвах блокады
Автор фото: Александр Паниотов/Культура24. Иллюстрация: предоставлено пресс-службой театра

25 января Красноярский театр оперы и балета приглашает услышать великое драматическое произведение Джузеппе Верди – «Реквием», в память о тех, кому волею судьбы пришлось пережить блокаду Ленинграда.

#НОВОСТИ

Это событие стало уже традиционным для Красноярска. Премьера состоялась в 2020 году, непосредственно в памятный день 27 января – день полного освобождения Ленинграда от блокады. Дирекция театра планирует давать «Реквием» ежегодно.

В истории нашей страны было много событий, поддерживать память о которых – наша общая ответственность. Уходит поколение ветеранов, и возможностей услышать об их подвиге из первых уст - все меньше. Здесь и приходят на помощь художественные образы, которые хранят эту память и передают ее дальше. Эта постановка «Реквиема» содержит важный видеоряд – хронику из блокадного Ленинграда – фото, видео, факты и цифры. Вместе с драматичной музыкой Верди и русским текстом, исполняемым хором и солистами, это производит невероятное впечатление. Ни один зритель не выходит из зала равнодушным» - отмечает директор театра Светлана Гузий.

Особенность этой постановки «Реквиема» Джузеппе Верди в том, что он исполняется на русском языке. Идея перевести латинский текст молитвы пришла Сергею Новикову - начальнику управления президента РФ по общественным проектам, он же выступил режиссером проекта. По словам Сергея, в русском переводе общечеловеческий смысл произведения становится еще ближе и понятнее. 

Переведенный текст исполнят артисты хора театра, а также ведущие солисты оперной труппы - заслуженная артистка России Светлана Рацлаф-Левчук, заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Пирогов, лауреаты международных конкурсов Дарья Рябинко и Евгений Севастьянов. Оркестром театра в этот вечер будет управлять народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган – маэстро, имя которого внесено в список 10 величайших дирижеров XX века, составленный британским телеканалом Classical TV в 2011 году.

 

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