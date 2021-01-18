«Реквием» Верди прозвучит в Красноярске в память о жертвах блокады

25 января Красноярский театр оперы и балета приглашает услышать великое драматическое произведение Джузеппе Верди – «Реквием», в память о тех, кому волею судьбы пришлось пережить блокаду Ленинграда.

Это событие стало уже традиционным для Красноярска. Премьера состоялась в 2020 году, непосредственно в памятный день 27 января – день полного освобождения Ленинграда от блокады. Дирекция театра планирует давать «Реквием» ежегодно.

В истории нашей страны было много событий, поддерживать память о которых – наша общая ответственность. Уходит поколение ветеранов, и возможностей услышать об их подвиге из первых уст - все меньше. Здесь и приходят на помощь художественные образы, которые хранят эту память и передают ее дальше. Эта постановка «Реквиема» содержит важный видеоряд – хронику из блокадного Ленинграда – фото, видео, факты и цифры. Вместе с драматичной музыкой Верди и русским текстом, исполняемым хором и солистами, это производит невероятное впечатление. Ни один зритель не выходит из зала равнодушным» - отмечает директор театра Светлана Гузий.

Особенность этой постановки «Реквиема» Джузеппе Верди в том, что он исполняется на русском языке. Идея перевести латинский текст молитвы пришла Сергею Новикову - начальнику управления президента РФ по общественным проектам, он же выступил режиссером проекта. По словам Сергея, в русском переводе общечеловеческий смысл произведения становится еще ближе и понятнее.

Переведенный текст исполнят артисты хора театра, а также ведущие солисты оперной труппы - заслуженная артистка России Светлана Рацлаф-Левчук, заслуженный артист Республики Бурятия Михаил Пирогов, лауреаты международных конкурсов Дарья Рябинко и Евгений Севастьянов. Оркестром театра в этот вечер будет управлять народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Московского государственного академического симфонического оркестра Павел Коган – маэстро, имя которого внесено в список 10 величайших дирижеров XX века, составленный британским телеканалом Classical TV в 2011 году.