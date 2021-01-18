Допэмиссия акций красноярского ХМЗ пройдет по новым правилам
Прежний выпуск акций осенью был заблокирован Банком России по неуточненным причинам. Теперь вновь выпущенные акции могут утроить уставный капитал предприятия.
Параметры дополнительной эмиссии акций расположенного в Красноярске ПАО «Химико-металлургический завод» изменены. Такое решение приняли акционеры предприятия на внеочередном собрании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
В первый раз завод решил довыпустить акции 10 сентября 2020 года, но это решение было заблокировано Центробанком. Причины такого шага так и не были уточнены.
Как и прежде, предполагается выпуск посредством закрытой подписки 2 млн акций номиналом 1 рубль. Это увеличит уставный капитал предприятия до 3 051 486 рублей. Обращаться же на рынке эти акции будут по цене 204 рубля. Оплатить их можно наличными либо недвижимостью.
Основным отличием от сентябрьского решения является наличие в параметрах эмиссии преимущественного права приобретения выпущенных акций теми из акционеров, кто голосовал против (или не голосовал вовсе) этого выпуска.
Потенциальными приобретателями новых акция являются основные акционеры компании: ООО «Катодные Литиевые Материалы» (по данным системы «СПАРК-Интерфакс», распоряжается 56,85% акций ХМЗ), ООО «КомпозитДевелопмент» (распоряжается 14,02% акций ХМЗ) и Алексей Михайлович Русаковский.
Красноярский химико-металлургический завод является единственным производителем в России гидроокиси лития, который применяется при изготовлении литий ионных источников тока, смазочных материалов с высокой стабильностью механических показателей. Также он используется поглотитель СО2 военной и космической отраслях и т.д.
Партнерами завода являются предприятия нефтегазового комплекса, производители электролитов, стекольные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли.