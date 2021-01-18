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Допэмиссия акций красноярского ХМЗ пройдет по новым правилам

Допэмиссия акций красноярского ХМЗ пройдет по новым правилам
Иллюстрация: pixabay.com

Прежний выпуск акций осенью был заблокирован Банком России по неуточненным причинам. Теперь вновь выпущенные акции могут утроить уставный капитал предприятия.

#НОВОСТИ
Параметры дополнительной эмиссии акций расположенного в Красноярске ПАО «Химико-металлургический завод» изменены. Такое решение приняли акционеры предприятия на внеочередном собрании, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
 
В первый раз завод решил довыпустить акции 10 сентября 2020 года, но это решение было заблокировано Центробанком. Причины такого шага так и не были уточнены.
 
Как и прежде, предполагается выпуск посредством закрытой подписки 2 млн акций номиналом 1 рубль. Это увеличит уставный капитал предприятия до 3 051 486 рублей. Обращаться же на рынке эти акции будут по цене 204 рубля. Оплатить их можно наличными либо недвижимостью.
 
Основным отличием от сентябрьского решения является наличие в параметрах эмиссии преимущественного права приобретения выпущенных акций теми из акционеров, кто голосовал против (или не голосовал вовсе) этого выпуска.
 
Потенциальными приобретателями новых акция являются основные акционеры компании: ООО «Катодные Литиевые Материалы» (по данным системы «СПАРК-Интерфакс», распоряжается 56,85% акций ХМЗ), ООО «КомпозитДевелопмент» (распоряжается 14,02% акций ХМЗ) и Алексей Михайлович Русаковский.
 
Красноярский химико-металлургический завод является единственным производителем в России гидроокиси лития, который применяется при изготовлении литий ионных источников тока, смазочных материалов с высокой стабильностью механических показателей. Также он используется поглотитель СО2 военной и космической отраслях и т.д.
 
Партнерами завода являются предприятия нефтегазового комплекса, производители электролитов, стекольные и керамические производства, предприятия радиотехнической отрасли.
Автор: Евгений Волошинский
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