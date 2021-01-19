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Темп роста контейнерных перевозок по КрасЖД снизился почти в восемь раз

Темп роста контейнерных перевозок по КрасЖД снизился почти в восемь раз
Иллюстрация: 19rus.ru

Динамика по итогу 2020 года все равно осталась положительной, но результаты не разительно отличаются от тех, что были достигнуты перевозчиками годом раньше.

#НОВОСТИ
В 2020 году по Красноярской железной дороге было перевезено свыше 248 тысяч контейнеров (ДФЭ). Это на 8,4% больше, чем в 2019 году, рассказазли в пресс-службе компании.
 
Ими было перевезено 3,5 млн тонн груза (+9,5% к 2019-му), для чего потребовалось 205,4 тысячи ДФЭ (+5,2%). В частности:
  • лесные грузы — 149 тыс. контейнеров ДФЭ (-2,5% к 2019 году);
  • цветные металлы — 23 тыс. (+46,3%);
  • остальные и сборные грузы — 14,4 тыс. (+20,4%);
  • химикаты и сода — 10,1 тыс. (+95%);
  • руда цветная и серное сырье — 2,7 тыс. (+8,2%);
  • строительные грузы — 730 ДФЭ (+15%).
Примечательно, что итоговые результаты 2019 года отличались от достигнутых годом ранее в 1,6 раза. И похожая тенденция складывалась весь 2020 год. Например, в январе-августе 2019-го прирост был на уровне 68%, а в 2020-м — всего 16%.
 
Для справки: ДФЭ (TEU) — двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).
Автор: Евгений Волошинский
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