Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.01
73,97
89,33
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на фондовой бирже Deutsche Börse

«Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на фондовой бирже Deutsche Börse
Иллюстрация: sgnorilsk.ru

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» также сообщает, что намерен вывести их на Лондонскую фондовую биржу. Новые инструменты открывают инвесторам низкозатратный доступ к товарно-сырьевым рынкам.

#НОВОСТИ

Global Palladium Fund (GPF) создан «Норникелем», чтобы расширить свои глобальные сбытовые возможности. Он вкладывает физический металл — палладий, платину, золото и серебро в инструменты ETC (электронные активы, обеспеченные металами). Tokentrust AG обеспечивает хранение металла и предоставляет свою блокчейн-платформу Atomyze, построенной на технологии распределенных регистров (DLT).

Компания планирует использовать возможности платформы Atomyze для токенизации части контрактных объемов поставок, таким образом предлагая широкому кругу инвесторов, заинтересованных в цифровых активах, новый класс инвестиционных продуктов.

Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках», - говорит вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

Технология позволяет хранить неизменяемые данные о товаре, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Листинг ETC предлагаются по спотовой цене LME с конкурентоспособным соотношением общих расходов (TER, Total Expense Ratio) на рынке.

Наш способ оцифровки сырьевых товаров позволяет фиксировать и отслеживать источники происхождения металлов и способы их производства вместе с данными, подтверждающими соблюдение требований ESG. «Норникель», чью продукцию мы представляем, устанавливает новый высокий стандарт в сфере ответственной добычи полезных ископаемых, полностью поддерживая устав UN2030 и стандарты по источникам разработки металлов LBMA. Это дает нашим ETC ключевое отличие и лидирующие позиции на рынке», - комментирует генеральный директор GPF Александр Стоянов.

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую средуВ Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую среду
  • Депутат Серебряков обвинил в поджоге дома политических оппонентовДепутат Серебряков обвинил в поджоге дома политических оппонентов
  • Ученые СФУ нашли противоречия в официальной статистике лесной отрасли РоссииУченые СФУ нашли противоречия в официальной статистике лесной отрасли России
  • Мэрия просит красноярцев активнее голосовать за благоустройство скверовМэрия просит красноярцев активнее голосовать за благоустройство скверов
  • Красноярск простился с Борисом ХасаномКрасноярск простился с Борисом Хасаном
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.