«Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на фондовой бирже Deutsche Börse

Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» также сообщает, что намерен вывести их на Лондонскую фондовую биржу. Новые инструменты открывают инвесторам низкозатратный доступ к товарно-сырьевым рынкам.

Global Palladium Fund (GPF) создан «Норникелем», чтобы расширить свои глобальные сбытовые возможности. Он вкладывает физический металл — палладий, платину, золото и серебро в инструменты ETC (электронные активы, обеспеченные металами). Tokentrust AG обеспечивает хранение металла и предоставляет свою блокчейн-платформу Atomyze, построенной на технологии распределенных регистров (DLT).

Компания планирует использовать возможности платформы Atomyze для токенизации части контрактных объемов поставок, таким образом предлагая широкому кругу инвесторов, заинтересованных в цифровых активах, новый класс инвестиционных продуктов.

Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках», - говорит вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.

Технология позволяет хранить неизменяемые данные о товаре, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Листинг ETC предлагаются по спотовой цене LME с конкурентоспособным соотношением общих расходов (TER, Total Expense Ratio) на рынке.