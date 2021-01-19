«Норникель» разместил цифровые биржевые инструменты на фондовой бирже Deutsche Börse
Глобальный палладиевый фонд «Норникеля» также сообщает, что намерен вывести их на Лондонскую фондовую биржу. Новые инструменты открывают инвесторам низкозатратный доступ к товарно-сырьевым рынкам.
Global Palladium Fund (GPF) создан «Норникелем», чтобы расширить свои глобальные сбытовые возможности. Он вкладывает физический металл — палладий, платину, золото и серебро в инструменты ETC (электронные активы, обеспеченные металами). Tokentrust AG обеспечивает хранение металла и предоставляет свою блокчейн-платформу Atomyze, построенной на технологии распределенных регистров (DLT).
Компания планирует использовать возможности платформы Atomyze для токенизации части контрактных объемов поставок, таким образом предлагая широкому кругу инвесторов, заинтересованных в цифровых активах, новый класс инвестиционных продуктов.
Размещаемые биржевые продукты обладают преимуществами финансовых активов, при этом к ним не применяются ограничения, действующие в отношении инвестиций в металлы на Лондонской бирже металлов. Этот инструмент открывает для инвесторов возможности относительно недорогого владения сырьевыми активами при невысоких транзакционных издержках», - говорит вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норникеля» Антон Берлин.
Технология позволяет хранить неизменяемые данные о товаре, обеспечивая дополнительный уровень безопасности. Листинг ETC предлагаются по спотовой цене LME с конкурентоспособным соотношением общих расходов (TER, Total Expense Ratio) на рынке.
Наш способ оцифровки сырьевых товаров позволяет фиксировать и отслеживать источники происхождения металлов и способы их производства вместе с данными, подтверждающими соблюдение требований ESG. «Норникель», чью продукцию мы представляем, устанавливает новый высокий стандарт в сфере ответственной добычи полезных ископаемых, полностью поддерживая устав UN2030 и стандарты по источникам разработки металлов LBMA. Это дает нашим ETC ключевое отличие и лидирующие позиции на рынке», - комментирует генеральный директор GPF Александр Стоянов.