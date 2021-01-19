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В Красноярском крае началась масштабная вакцинация от COVID-19

В Красноярском крае началась масштабная вакцинация от COVID-19
Иллюстрация: kraszdrav.ru

До этого момента прививали только врачей и других представителей групп риска. Теперь перечень этих лиц серьезно расширен — сейчас готовят списки желающих.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае началась запись желающих привиться от COVID-19. Об этом у себя в Instagram написал глава региона Александр Усс.
По его словам, сделать это можно в поликлинике — лично или по телефону. И в ближайшее время появятся дополнительные сервисы, которые должны сделать этот процесс удобнее.
 
По данным краевого Минздрава, на 18 января (более поздних данных пока не опубликовано) вв регион завезено 17 042 дозы вакцины, до конца февраля ожидается поступление 154 100 доз.
 
Уже привито более 4 000 человек. В приоритете врачи, учителя и социальные работники. С ростом поставок доступ к вакцинации получат лица, проживающие в организациях социального обслуживания, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями, с сахарным диабетом, волонтеры, работники организаций сферы предоставления услуг, военнослужащие, работники организаций транспорта и энергетики и пр.
При звонке в поликлинику человеку обязательно расскажут, может ли он привиться», — говорят в Минздраве.
Как рассказали в ведомстве DK.RU, сейчас в Красноярском крае вводят вакцину «Спутник V». Будут ли поставки другого препарата, «ЭпиВакКорона», пока неизвестно — эти вопросы решаются на федеральном уровне.
Автор: Евгений Волошинский
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