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В Томске предлагают поставить памятник биткойну

В Томске предлагают поставить памятник биткойну
Иллюстрация: tomsk.ru

Идея принадлежит жительнице города Валерии Соболевой, которая называет себя «первой криптоледи России». Установить памятник она хочет на Ново-Соборной площади.

#НОВОСТИ

Проект памятника выполнен с размахом: биткойн диаметром в метр будет с позолотой 585 пробы и укрыт бронированным стеклом. Изготовление и установку Соболева готова оплатить сама. По плану «криптоледи» памятник должен быть открыт 8 марта, однако оан сомневается, что власти Томска дадут разрешение.

Администрация города пока не прокомментировала идею.

Любопытно, что на Ново-Соборной площади уже был установлен один памятник, посвященный валюте, – памятник деревянному рублю. Скульптура высотой более двух метров и весом в 250 килограммов выполнена в виде рублевой монеты образца 1997 года и открыта в 2008 году. Через шесть лет ее демонтировали и отправили на ремонт. Сейчас деревянный рубль помещен в реконструцию Томской крепости в музее истории города.

Кроме этого памятники рублю есть в Димитровграде и Сыктывкаре, а в Красноярске установлен памятник десятирублевой купюре и разбит сквер "Наша десятка".

 

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