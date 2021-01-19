Юниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителями

Соревнования состоятся 3-5 февраля в «Кристалл Арене». При продаже билетов будут учитываться все противоэпидемические ограничения. Так, зрителям будут доступны только 50% мест.

Об этом сообщил заместитель министра спорта Роман Сотников в своем Facebook-аккаунте. Он уточняет, что решение было принято с учетом просьб любителей фигурного катания.

Билеты должны появиться в продаже уже в ближайшие дни, основным оператором будет платформа kassir.ru. Напомним, что трибуны «Кристалл Арены», построенной к универсиаде-2019, вмещают всего 3500 зрителей.

Соревновательная программа 3 и 4 февраля начнется с 14.00, 5 февраля - в 12.30.

Транслировать чемпионат будет Первый канал.

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