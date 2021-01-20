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Билеты на юниорский чемпионат России по фигурному катанию поступили в продажу

Билеты на юниорский чемпионат России по фигурному катанию поступили в продажу
Иллюстрация: Корпорация развития Енисейской Сибири

Соревнования пройдут в «Кристалл Арене» 3-5 февраля. Накануне было принято решение пустить на трибуны зрителей, но с соблюдением требований по загрузке зала – не более 50% мест.

#НОВОСТИ

Как сообщили в пресс-службе Корпорации развития Енисейской Сибири, которая является организатором турнира, билеты можно приобрести на сайте krs.kassir.ru на странице мероприятия, через кассы они продаваться не будут. Цена билета – от 200 до 1200 рублей в зависимости от расположения мест в зале и спортивной программы, один билет действует на весь день. Напомним, что трибуны «Кристалл Арены», построенной к универсиаде-2019, вмещают всего 3500 зрителей.

Соревновательная программа 3 и 4 февраля начнется с 14.00, 5 февраля - в 12.30. Транслировать чемпионат будет Первый канал.

На чемпионате ожидают около ста спортсменов в мужском и женском одиночном катании, парном и танцах на льду. Ранее Евгений Плющенко сообщил своим подписчикам, что лично приедет поддержать спортсменок своей академии. Ожидается серьезная борьба между его учениками и воспитанниками Этери Тутберидзе.

 

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