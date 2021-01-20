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«Кофейня Братьев Мгерян» в Красноярске закрылась

«Кофейня Братьев Мгерян» в Красноярске закрылась
Иллюстрация: vk.com/mgeryancoffee

Если верить владельцу, случившееся не связано с пандемией и действующими ограничениями. В перспективе оно снова откроется, но, видимо, уже в измененном формате.

#НОВОСТИ
В Красноярске закрылась «Кофейня Братьев Мгерян», что на улице Карла Маркса, 102а — на третьем этаже пространства YUSHIN BROTHERS. Об этом сообщил «Город Прима».
 
Причиной стал переезд создателя кофейни — композитора Спартака Мгеряна — в Ростов-на-Дону.
Там больше возможностей и простора, а еще хочется, чтобы море было поближе. Кофейню мы уже закрыли, из-за переезда не было смысла держать кофейню открытой», — цитирует ГП предпринимателя.
По его словам, проектом кофейни теперь будет заниматься другой человек. Кто именно, он не уточнил. Также неизвестно, когда откроется новое заведение и каков будет его формат. Мгерян лишь сказал, что «это будет уже что-то новое».
 
Напомним, что «Кофейня Братьев Мгерян» открылась в Красноярске в сентябре 2019 года. Основой концепции заведения была классическая музыка и авторские произведения братьев-музыкантов.
Автор: Евгений Волошинский
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