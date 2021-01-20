Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 21.01
73,35
89,14
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярский музыкальный театр ждёт юных зрителей на «День рождения Мухи»

Красноярский музыкальный театр ждёт юных зрителей на «День рождения Мухи»
Иллюстрация: пресс-служба Музыкального театра

6 февраля состоится долгожданный праздник для самых маленьких зрителей – премьера музыкальной сказки «День рождения Мухи» Михаила Красева. Она откроет большой проект в «Гостях у сказки».

#НОВОСТИ

На музыкальных спектаклях, наполненных чудесами и волшебством, мальчишки и девчонки будут знакомиться с самыми разными правилами: от безопасного движения на улице до бережного отношения к своему здоровью.

Мы решили сделать проект из нескольких популярных детских сказок, но в новых и неожиданных трактовках. Эти истории будут поучительными и для детей, и для взрослых. Например, в первой сказке «День рождения Мухи» паука никто не будет убивать – его будут перевоспитывать», – рассказывает руководитель проекта, главный хормейстер театра Лариса Сивых.

Зрителей первой истории ждёт погружение в театральный этикет с бабушкой Пчелой и внучкой Блошкой. В лёгкой и увлекательной форме они расскажут: как подобрать наряд для посещения спектакля, когда можно аплодировать и кричать «Браво!», для чего нужен третий звонок, сколько конфет можно съесть до антракта и другие тайны театральной жизни. А главная героиня сказки – Муха пригласит всех на празднование своего дня рождения.

Знакомый, на первый взгляд, сюжет увлечёт в удивительный мир природы. Здесь вместо стула можно сесть на самый настоящий гриб, а спать – в большом красивом цветке, укрывшись нежнейшими лепестками. В этом мире действуют законы дружбы и любви. Почувствовать себя полноправным гостем на удивительном торжестве, напевая поздравительные песни и хлопая в ладоши вместе с героями сказки, сможет каждый.

Авторы и постановочная команда: композитор – Михаил Красев, автор либретто, режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель – Лариса Сивых, художник-постановщик – Жанна Семенюк, хореограф-постановщик – Игорь Сметанин.

Показы музыкальной сказки «День рождения Мухи» запланированы на 6, 7, 13 и 20 февраля. Билеты – на сайте и в кассе театра (пр. Мира, 129).

 

Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую средуВ Красноярском крае впервые осужден директор предприятия, загрязнявшего окружающую среду
  • Красноярск простился с Борисом ХасаномКрасноярск простился с Борисом Хасаном
  • Здание фитнес-центра Bright Fit на Свободном выставили на продажуЗдание фитнес-центра Bright Fit на Свободном выставили на продажу
  • Развязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируютРазвязка, виадук и четыре полосы: дорогу от Красноярска до Элиты реконструируют
  • Юниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителямиЮниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителями
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.