Красноярский музыкальный театр ждёт юных зрителей на «День рождения Мухи»

6 февраля состоится долгожданный праздник для самых маленьких зрителей – премьера музыкальной сказки «День рождения Мухи» Михаила Красева. Она откроет большой проект в «Гостях у сказки».

На музыкальных спектаклях, наполненных чудесами и волшебством, мальчишки и девчонки будут знакомиться с самыми разными правилами: от безопасного движения на улице до бережного отношения к своему здоровью.

Мы решили сделать проект из нескольких популярных детских сказок, но в новых и неожиданных трактовках. Эти истории будут поучительными и для детей, и для взрослых. Например, в первой сказке «День рождения Мухи» паука никто не будет убивать – его будут перевоспитывать», – рассказывает руководитель проекта, главный хормейстер театра Лариса Сивых.

Зрителей первой истории ждёт погружение в театральный этикет с бабушкой Пчелой и внучкой Блошкой. В лёгкой и увлекательной форме они расскажут: как подобрать наряд для посещения спектакля, когда можно аплодировать и кричать «Браво!», для чего нужен третий звонок, сколько конфет можно съесть до антракта и другие тайны театральной жизни. А главная героиня сказки – Муха пригласит всех на празднование своего дня рождения.

Знакомый, на первый взгляд, сюжет увлечёт в удивительный мир природы. Здесь вместо стула можно сесть на самый настоящий гриб, а спать – в большом красивом цветке, укрывшись нежнейшими лепестками. В этом мире действуют законы дружбы и любви. Почувствовать себя полноправным гостем на удивительном торжестве, напевая поздравительные песни и хлопая в ладоши вместе с героями сказки, сможет каждый.

Авторы и постановочная команда: композитор – Михаил Красев, автор либретто, режиссёр-постановщик и музыкальный руководитель – Лариса Сивых, художник-постановщик – Жанна Семенюк, хореограф-постановщик – Игорь Сметанин.

Показы музыкальной сказки «День рождения Мухи» запланированы на 6, 7, 13 и 20 февраля. Билеты – на сайте и в кассе театра (пр. Мира, 129).