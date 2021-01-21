«Норникель» увеличивает объемы закупок у краевых производителей

В Норильске обсудили планы развития внутрикраевой кооперации: региональное министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства намерено отправить на север бизнес-миссию.

На встрече министра промышленности, энергетики и ЖКХ Евгения Афанасьева и старшего вице-президента «Норникеля» - руководителя Норильского дивизиона Николая Уткина обсуждались возможности увеличения закупок у производителей, зарегистрированных в Красноярском крае. Речь идет о продукции, которая может быть востребована при реализации инвестпроектов горно-металлургической компании. В частности, емкостного, энерго- и светодиодного оборудования, металлоконструкций и стройматериалов.

На сегодня 70% организаций, с которыми мы сотрудничаем, - краевые компании. Для Норильского дивизиона следующие 3-5 лет очень важны с точки зрения реализации наших ключевых инвестиционных проектов. Это и «Серная программа», и много различных инфраструктурных проектов. Мы очень надеемся, что организации и предприятия края активнее будут идти на сотрудничество. Со своей стороны, мы всегда готовы рассматривать любые предложения», - сообщил Николай Уткин.

В компании заявляют, что ежегодно объем закупок Заполярного филиала «Норникеля» у краевых производителей увеличивается. Так, по итогам девяти месяцев 2020 года ГМК приобрела материалов более чем на 1,5 млрд рублей, еще 11 млрд компания заплатила местным поставщикам услуг. Это на треть больше, чем годом ранее. В 2021 году объем контрактов «Норникеля» с красноярскими компаниями может достичь 15 млрд рублей.

Фото: Марина Пешкова, www.krskstate.ru

По итогам встречи было принято решение организовать в Норильск бизнес-миссию: мероприятие, в ходе которого краевые производители материалов и оборудования смогут представить свои товары предприятию, а также оценить их реальную востребованность, возможно, разработать новые предложения. Такая бизнес-миссия была проведена, в частности, в 2018 году.