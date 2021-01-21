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Сочинское наследие Красмаша превратят в люксовый апарт-отель

Сочинское наследие Красмаша превратят в люксовый апарт-отель
Иллюстрация: ru.m.wikinews.org

Реконструкция должна завершиться в следующем году, но апартаменты в историческом здании можно приобрести уже сейчас. Правда, ценник — совсем не курорт.

#НОВОСТИ
В Сочи продолжается реконструкция санатория «Красмашевский» — сегодняшний собственник собирается превратить его в пятизвездочный комплекс апартаментов Grand Royal Residences.
 
Здание санатория было построено в центре Сочи (недалеко от парка «Ривьера») еще в 1937 году. Тогда эта здравница носила имя революционера Сергея Кирова и была подведомственна Ленинградскому горзравотделу.
 
Красноярский завод «Красмаш» стал владельцем санатория в 90-х годах прошлого века, но довольно быстро (точные сроки владения санаторием на предприятии не назвали, подтвердив лишь сам факт) продал его бизнесмену Виктору Батурину — брату тогдашней жены (теперь вдовы) Юрия Лужкова, экс-мэра Москвы.
 
Тот, в свою очередь, не захотел развивать санаторий, решив снести его. Но поскольку это здание является памятником архитектуры краевого масштаба, сделать это ему не дали. Тогда в 2009 году Батурин закрыл «Красмашевский» как здравницу, а позже и вовсе продал его. По крайней мере, де-юре. Однако есть версия, что де-факто санаторий просто поделили между аффилированными с Батуриным собственниками.
 
Как бы то ни было, в 2019 году санаторий выкупила местная строительная компания AR Group и начала реконструкцию. Детали проекта в компании не раскрывают, но, по оценкам экспертов, для превращения «Красмашевского» в люксовый апарт-отель потребуется не менее 1,5 млрд рублей.
 
Завершиться работы должны в 2022 году. На конец прошлого года цена квадратного метра в этих апартаментах колебалась от 600 до 870 тысяч рублей. Однако эксперты полагают, что к концу строительства она может вырасти до 1,5 млн.
Автор: Евгений Волошинский
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