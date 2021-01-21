В Красноярске готовят акцию в поддержку Навального

Серия акций в ответ на задержание политика пройдет по всей стране 23 января. Главное требование, заявленное организаторами, - выпустить Алексея Навального на свободу.

В Красноярске местом акции выбрана Красная площадь, начало шествия назначено на 14.00. Как сообщила «Ъ-Сибирь» руководитель штаба Навального в Красноярске Анастасия Корсакова, организаторы все-таки намерены подать в мэрию уведомление о проведении мероприятия, хотя по закону это необходимо делать за 10 дней. Как уточняет издание, организаторы акций в Омске и Новосибирске уведомления подавать не намерены. Отметим, сегодня Ленинский районный суд Омска уже признал координатора местного штаба Навального виновной в организации несанкционированной публичной акции, несмотря на то, что она еще не состоялась, пишет Тайга.инфо.

Митинги, шествия и одиночные пикеты пройдут в Омске, Новосибирске, Красноярске, Кемерове, Томске, Барнауле, Иркутске и Улан-Удэ. По сообщениям СМИ, полиция в ряде регионов уже распространяет активистам уведомления о порядке проведения публичных мероприятий, предупреждая о незаконности акций.

Как сообщают красноярские СМИ, полиция обратила собое внимание на студентов, которые часто составляют костяк протестных акций. Якобы представители силовых структур требуют подписать документ о неучастии в шествии под угрозой постановки человека на контроль как политического и общественного активиста и внести в базу людей, за которыми может быть установлено наблюдение. В полиции эту информацию не комментируют.

Одновременно по соцсетям распространяется информация о том, что по школьным чатам рассылают предупреждения для родителей о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях и агитации к их проведению.

Отметим, что Генпрокуратура отправила в Роскомнадзор требование ограничить доступ к интернет-ресурсам, на которых появляются призывы к участию 23 января 2021 г. в несогласованных акциях протеста.

Напомним, 18 января, на следующий день после возвращения Навального в Россию, судья Химкинского горсуда Елена Морозова арестовала его на 30 суток по делу «Ив Роше». Навальный будет находиться под арестом до суда, который должен решить, уклонялся ли политик от контроля ФСИН по условному сроку. Если оппозиционера признают виновным, он получит реальный срок в 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом по делу «Ив Роше». Заседание суда пройдет 29 января.