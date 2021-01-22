Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 22.01
73,36
88,96
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

КРИТБИ и «Сколково» открыли набор резидентов

КРИТБИ и «Сколково» открыли набор резидентов
Иллюстрация: пресс-служба КРИТБИ

Получившие этот статус предприниматели получат ряд преференций — от юридического и бухгалтерского сопровождения своих проектов до налоговых льгот и компенсаций.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае открыт набор предпринимателей в Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) и инновационный центр «Сколково». Об этом сообщили в КРИТБИ.
 
Стать резидентом этих структур смогут компании, прошедшие конкурсный отбор, в ходе которого эксперты оценят инновационную составляющую проектов, перспективы их коммерциализации и рыночный потенциал.
 
В 2021 году экспертные заседания для кандидатов в резиденты КРИТБИ пройдут 18 февраля, 22 апреля, 15 июля, 21 октября и 23 декабря. Заявка подается не позднее, чем за 5 дней до встречи с жюри. Желающие попасть в «Сколково» (оператором которого в Красноярском крае и является КРИТБИ) заявку можно подать в течение всего года.
 
Прошедшие конкурс получают статус резидента и доступ к соответствующим преференциям. Например, проекты КРИТБИ могут рассчитывать на бухгалтерское сопровождение, инжиниринговую поддержку, а также помощь в поиске партнеров и заказчиков. А резиденты «Сколоково» освобождаются от НДС, налогов на прибыль и имущество, а также получают компенсацию затрат на участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
 
Дополнительная информация для предпринимателей по телефону (391) 201-77-77 и почте sei@kritbi.ru, проектный офис КРИТБИ.
Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В центре Красноярска открылось новое кафе быстрого обслуживанияВ центре Красноярска открылось новое кафе быстрого обслуживания
  • Юниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителямиЮниорский чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске пройдет со зрителями
  • Билеты на юниорский чемпионат России по фигурному катанию поступили в продажуБилеты на юниорский чемпионат России по фигурному катанию поступили в продажу
  • Депутату Горсовета Красноярска Ивану Азаренко изменили меру пресеченияДепутату Горсовета Красноярска Ивану Азаренко изменили меру пресечения
  • В Красноярском крае началась масштабная вакцинация от COVID-19В Красноярском крае началась масштабная вакцинация от COVID-19
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.