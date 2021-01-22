КРИТБИ и «Сколково» открыли набор резидентов

Получившие этот статус предприниматели получат ряд преференций — от юридического и бухгалтерского сопровождения своих проектов до налоговых льгот и компенсаций.

В Красноярском крае открыт набор предпринимателей в Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор (КРИТБИ) и инновационный центр «Сколково». Об этом сообщили в КРИТБИ.

Стать резидентом этих структур смогут компании, прошедшие конкурсный отбор, в ходе которого эксперты оценят инновационную составляющую проектов, перспективы их коммерциализации и рыночный потенциал.

В 2021 году экспертные заседания для кандидатов в резиденты КРИТБИ пройдут 18 февраля, 22 апреля, 15 июля, 21 октября и 23 декабря. Заявка подается не позднее, чем за 5 дней до встречи с жюри. Желающие попасть в «Сколково» (оператором которого в Красноярском крае и является КРИТБИ) заявку можно подать в течение всего года.

Прошедшие конкурс получают статус резидента и доступ к соответствующим преференциям. Например, проекты КРИТБИ могут рассчитывать на бухгалтерское сопровождение, инжиниринговую поддержку, а также помощь в поиске партнеров и заказчиков. А резиденты «Сколоково» освобождаются от НДС, налогов на прибыль и имущество, а также получают компенсацию затрат на участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

Дополнительная информация для предпринимателей по телефону (391) 201-77-77 и почте sei@kritbi.ru, проектный офис КРИТБИ.