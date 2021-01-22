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Красноярец Сергей Мясников открывает селфи-музей в Сочи

Красноярец Сергей Мясников открывает селфи-музей в Сочи
Иллюстрация: Сергей Мясников

Соавтор медиапроекта «Проспект Мира» решил, что в Сочи слишком мало возможностей интересно провести время и уже завтра, 23 января, открывает селфи-музей «МЕМО».

#НОВОСТИ

Он расположен в поселке Роза Хутор, в помещении дизайн-резиденции «Флакон 1170» - на высоте 1170 метров. До того, как помещение арендовал собственник дизайн-завода «Флакон», оно служило столовой для участников Олимпиады-2014. Управляет резиденцией, кстати, еще один бывший красноярец Михаил Егошин – основатель культурного пространства «Каменка».

Как рассказал DK.ru Сергей Мясников, идея родилась после «похода в гости».

Селфи-музей занял 168 квадратных метров, в помещении построили стены, украсили их рисунками, местами перестелили пол, купили мебель и студийный свет – чтобы посетители могли делать снимки и на любые мобильные гаджеты, и на профессиональную технику. Цена входного билета – 1000 рублей с человека без ограничения по времени.

По сути, селфи-музей – это фотостудия, но только вокруг тебя никто не прыгает. Все делаешь сам. Проводя аналогии, если фотостудия – это кофейня, то наш проект – это «Макдак», - говорит Мясников.

Первоначальные вложения составили порядка 600 тысяч рублей, как рассказал автор проекта, это заемные средства, частично взятые «под проект», частично – просто в долг.

В Сочи на самом деле не так много развлечений – что зимой, что летом. Сказалась и пандемия, способы провести досуг очень ограничены: еда, горнолыжка, прогулки. Думаю, наш музей выстрелит, тем более что уже понятно: и в этом году россияне массово за границу не поедут», - считает Сергей.

 

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