Соглашение о социально-экономическом развитии Норильска готово к подписанию

Об этом сообщил спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в ходе рабочего визита в заполярный город. Возможности реализации нового долгосрочного плана он обсудил с и. о. мэра Николаем Тимофеевым.

Четырехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ГМК «Норникель» должно быть подписано в самое ближайшее время и определит вектор развития города на ближайшие 15 лет. Документ отражает комплексные меры по развитию муниципалитета до 2024 года и его перспективы до 2035 года.

Предполагается реализация нескольких важных проектов, в частности, реновации жилья и строительства значимых социальных объектов, модернизация коммунальной инфрастуктуры.

Как заявил спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов, соглашение будет подписано уже в ближайшее время.

Проекты, внесенные в соглашение, — это реальное отражение запросов северян. Если судить в глобальном смысле, новое соглашение — свидетельство того, что наш регион уделяет особое внимание жизни и развитию северных территорий. Край выходит на качественно новый этап освоения Арктики, на котором важны, как освоение богатств Севера, так и создание высокого уровня жизни людей, живущих за Полярным кругом», - отметил Свиридов.

Напомним, срок действия предыдущего соглашения истек в 2020 году. За десять лет его реализации только за счет «Норникеля» была серьезно модернизирована социальная сфера города, построены детские сады и спортивные комплексы. Кроме того «Норникель» вложил значительные средства в ремонт взлетно-посадочной полосы и самого аэропорта Норильск, стабильно финансировал ремонты дорог и инфраструктуры ЖКХ. Благодаря компании на Таймыре появилась линия оптоволоконной связи – ее протянули из Нового Уренгоя, дав горожанам возможность пользоваться высокоскоростным интернетом. Несмотря на прекращение краевого финансирования, продолжала работать программа переселения на материк.

Отметим, что о программе социально-экономического развития Норильска шла речь на Гайдаровском форуме, который прошел 14-15 января.

Как сообщил министр по развитию Арктики и Дальнего Востока Алексей Чекунков, правительство намерено определить ряд ключевых арктических городов, которые и станут основными точками развития северных территорий. В числе таких городов уже находятся Мурманск, Архангельск, населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа. В перечне ключевых и Норильск.