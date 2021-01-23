Скончался автор гимна Красноярска композитор Олег Проститов

Как стало известно, Олег Проститов скончался утром 22 января в Анкаре. Подробности пока не сообщаются. Олег Леонидович жил и работал в Красноярске около 30 лет.

Проститов родился 7 сентября 1955 г. в Ставрополе, с раннего детства пел в хоровой студии, с 12 лет начал сочинять музыку. Первое крупное произведение - вокальный цикл «Три русские песни» на стихи Блока он написал в 18 лет и исполнил на Всероссийском конкурсе вокалистов. Вдохновившись высокой оценкой председателя жюри композитора Георгия Свиридова, Олег Проститов после окончания музыкального училища поступает в Ленинградскую консерваторию. Сразу после окончания вуза его принимают в Союз композиторов РСФСР и СССР.

В это время в Красноярске создавался институт искусств. Куда и был направлен на работу Олег Проститов. Своей задачей он считал создание красноярской композиторской школы. При его участии учреждается Красноярская организация Союза композиторов России, открываются классы композиции в учебных заведениях Красноярска, кафедры теории музыки и композиции в КГИИ.

В конце «нулевых» Олега Проститова пригласили на работу в Краснодар.

Олег Леонидович – соавтор гимна Красноярска, слова к которому написал поэт Анатолий Третьяков.

Основная тема творчества Олега Проститова - любовь к Родине. Композитор был успешен в разных жанрах, стал известен как композитор-песенник, многие его произведения посвящены Сибири.

Одним из хитов Красноярского музыкального театра был мюзикл Олега Проститова «Возле старого пруда, где стреляют иногда» по пьесе Виталия Шленского, посвященный «лихим 90-м».