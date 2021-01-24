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Детский омбудсмен Ирина Мирошникова высказалась о детях в политике

Детский омбудсмен Ирина Мирошникова высказалась о детях в политике
Иллюстрация: twitter.com/igorbolbat

Уполномоченный по правам детей в Красноярском крае рассказала, что весь день 23 января работала на несанкционированной акции протеста вместе с полицией.

#НОВОСТИ

Ирина Мирошникова уточнила, что ее цель – сделать так, чтобы никто из детей не пострадал. Она также отметила, что несовершеннолетних на акции было мало. Тем не менее, омбудсмен была возмущена тем, чем «некоторые взрослые» вовлекают детей в «политические и околополитические игры».

И уже тем более нечестно, безнравственно и бесчеловечно привлекать детей к участию в митингах, в несанкционированных митингах. Это очень опасное мероприятие, оно преследуется по закону», - заявила Мирошникова, комментируя события дня «7 каналу».

По словам омбудсмена, ни один из несовершеннолетних ребятишек, с которыми она разговаривала в ходе протестной акции, не смог внятно объяснить, зачем он сюда пришел: «Любопытство. Мне интересно». Мирошникова отметила, что в случае возникновения каких-либо беспорядков организаторы протеста, «которые работали через соцсети», останутся в стороне, а вся ответственность падет на родителей.

Я считаю, что у наших детей должно быть детство, а не политика», - подытожила она.

Отметим, что участники и очевидцы субботних событий подтверждают: несовершеннолетних детей, о вовлечении которых в политику много дискутировали накануне, на протестной акции практически не было. Однако в ней активно принимали участие люди студенческого возраста.

Напомним, акция в поддержку Алексея Навального в Красноярске завершилась конфликтом с полицией и массовыми задержаниями у здания мэрии города.

 

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