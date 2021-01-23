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Полиция разгоняет несанкционированный митинг возле мэрии Красноярска

Полиция разгоняет несанкционированный митинг возле мэрии Красноярска
Иллюстрация: Константин Сенченко/Facebook

Несколько тысяч человек собрались на площади перед администрацией Красноярска. Напомним, акция в поддержку Алексея Навального начала в 14.00 на Красной площади.

#НОВОСТИ

Спустя примерно час большинство участников митинга на Красной площади разошлись - кто по домам, а кто на прогулку по центральной части города. Несмотря на то, что шествие и иные акции в поддержку задержанного политика не были санкционированы, на улицы города выходит все больше людей.

На площади возле мэрии собрались несколько тысяч человек, сообщил в своем Facebook-аккаунте Владимир Перекотий.

По кадрам трансляции было видно, что полиция предпринимала попытки перекрыть подходы к мэрии, однако сделать это не удалось. ОМОН приступил к задержаниям и предпринял попытки разогнать митинг силовыми способами. Возможно, с применением слезоточивого газа - по крайней мере, в эфире с места событий были заметны клубы какого-то дыма.

Как сообщает Константин Сенченко, "под дубинки попал и глава общественной палаты Сергей Волков".

Напомним, митинг на Красной площади завершился мирно.

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