Мукомолов и хлебопеков Красноярского края поддержат из бюджета

Эта мера должна посодействовать сдерживанию темпов роста цен на продовольствие — в частности хлебобулочные изделия. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Красноярскому краю из федерального бюджета в 2021 году выделят примерно 87,2 млн рублей на поддержку производителей муки и хлебобулочных изделий в регионе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Основная часть этих денег — 63,2 млн — получат мукомолы, в качестве компенсации затрат на покупку продовольственной пшеницы. Остальные 24 млн пойдут хлебопекам — как компенсация затрат на производство и реализацию.

Когда эти деньги поступят в регион и по каким принципам будут распределяться — пока неизвестно.

В целом на поддержку производителей муки и хлеба будет выделено 4,7 млрд рублей (2,9 мукомолам, 1,8 хлебопекам). Больше всех получит Алтайский край — 384,6 млн рублей.