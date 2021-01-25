В «КрасКоме» посчитали всех Татьян

Необычной статистикой в Татьянин день поделились в «КрасКоме». Согласно данным отдела кадров на 25 января 2021 года в компании работает 51 Татьяна, в том числе на руководящих позициях.

Так, пресс-службу возглавляет Татьяна Лукина, отдел по работе с персоналом – Татьяна Иванова, главный технолог Татьяна Еремеева отвечает за «добычу» воды и качество ее подготовки к подаче в систему. Начальник ресурсного обеспечения Татьяна Вендерлых – главная за материально-техническое снабжение: например, покупку качественных труб, расходных материалов, спецодежды и средств индивидуальной защиты. Начальник отдела корпоративного контроллинга Татьяна Вырасткова отвечает за целевое использование финансов. В ведении старшего диспетчера автотранспортного цеха Татьяны Рябик вся спецтехника: без её ведома ни один экскаватор или водовозка в линию не выйдет.

В центре контроля качества воды работает 60 человек и только одна Татьяна Ступина. Она руководит лабораторией, сотрудники которой каждый день исследуют красноярскую водопроводную воду», - рассказала Татьяна Лукина.

Всего в КрасКоме на сегодняшний день работает 2019 человек, из них 700 представительниц прекрасного пола, из которых 7,4 % сегодня именинницы.

Редакция DK.ru поздравляет всех Татьян Красноярска с именинами!