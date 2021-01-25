Роман Гольдман женился во второй раз

Кадры поездки в ЗАГС с новой избранницей Анастасией Михеевой опубликовал телеграм-канал «Бал дебютанток». Местом для камерного свадебного застолья был выбран ресторан Fresco.

На видео, опубликованном «Балом», невеста в оригинальном платье и боа и ее спутник за кадром ведут диалог:

- Какая девушка красивая! Куда вы направляетесь?

- Замуж выхожу!

Анастасия Михеева – модель, бьюти-блогер и дизайнер, создатель креативного агентства «Mihey Project», а также владелица шоу-рума элитных платьев Lady №1. Агентство Анастасии разрабатывало элементы фирменного стиля для проектов Goldman Group.

Напомним, основатель Goldman Group развелся в 2019 году. В первой семье у Романа Гольдмана трое детей, судя по инстаграму предпринимателя и его новой возлюбленной, Анастасии удалось наладить отношение с детьми от первого брака.

Редакция «Делового квартала» поздравляет молодоженов и желает им счастья!