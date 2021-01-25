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Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске

Самый дорогой в России авиабилет до Москвы и обратно был куплен в Красноярске
Автор фото: Марина Лысцева. Иллюстрация: fotografersha.livejournal.com

Онлайн-сервис OneTwoTrip рассказал о самых дорогих авиаперелетах в России. Основные направления-лидеры — Москва и Санкт-Петербург (но летали не из них).

#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
Авиаперелет бизнес-классом из Красноярска в Москву и обратно оказался самым дорогим воздушным путешествием по России в 2020 году. Его стоимость составила 290 тысяч рублей в обе стороны (на одного человека) Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на исследование онлайн-сервиса организации путешествий OneTwoTrip. Кто именно и когда летал, издание не сообщает.
 
В тройку лидеров также попали билеты из Владивостока в Санкт-Петербург за 248 тысяч рублей и из Хабаровска в Москву за 240 тысяч рублей (оба — туда и обратно).
 
А вот в одну сторону дороже остальных в 2020 году оказалось слетать из Владивостока в Калининград — 202 тысячи рублей. Чуть дешевле — 186 тысяч — обошелся рейс из Владивостока же в Москву. На третьем месте авиабилет из Тюмени в Астрахань, купленный за 180 тысяч рублей.
 
Добавим, что по данным OneTwoTrip, чаще всего дорогие билеты в бизнес-класс покупали путешествующие в Москву — таких в 2020 году было 34% от всего объема премиальных перелетов.
Автор: Евгений Волошинский
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