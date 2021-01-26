Выезд с Пашенного на Николаевский мост построят в 2023 году

Об этом рассказал сегодня мэр Красноярска Сергей Еремин в своем инстаграм-аккаунте. Дорогу протяженностью чуть более километра начнут строить уже в следующем году.

Как сообщил мэр, проблема заключалась в «земельном вопросе»: участки, через которые потенциально могла пройти дорога, находились в частной собственности, кто-то из землевладельцев шел на уступки, кто-то нет.

Проектировщики буквально голову сломали, как провести эту магистраль», - эмоционально описал ситуацию Сергей Еремин.

Однако благодаря вмешательству губернатора и переговорным способностям краевого правительства решение было найдено. Вариант прокладки утвержден, от моста дорога пройдет под веткой железной дороги и завершится на пересечении Судостроительной и Прибойной.