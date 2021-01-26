На инфраструктуру Красноярска хотят занять почти 30 млрд рублей с помощью облигаций

Эти деньги, вероятно, пойдут на дороги и сети в Октябрьском районе и «Солонцах-2». Сейчас вопрос дорабатывается с федеральными структурами, но власти полны оптимизма.

Красноярский край готовится выпустить инфраструктурные облигации на 27 млрд рублей. Об этом по итогам рабочего визита в Москву рассказал глава региона Александр Усс. По его словам, согласование этого вопроса практически завершено.

Красноярский край может оказаться в числе первых регионов, где этот механизм будет задействован. Нам это крайне необходимо, чтобы обеспечить инфраструктурную поддержку в сфере жилищного строительства», — сказал губернатор.

Как рассказали DK.RU в краевом Министерстве финансов, эмитентом этих облигаций будет выступать госкорпорация ДОМ.РФ или ее дочерние компании. Собранные таким образом деньги будут выдавать застройщикам в виде целевых займов по льготной ставке. Регион же будет предоставлять госгарантии по этим ссудам.

Пилотными проектами, на которых будет опробованы инфраструктурные облигации, станут «Солонцы-2», район плодово-ягодной станции и, вероятно, Николаевка, рассказали в краевом Минстрое.

Подготовка самих проектов, их структуризация в соответствии с постановлением, приведение в соответствие градостроительной документации на уровне муниципального образования и непосредственно на территориях проектов, а также синхронизация инженерной и транспортной инфраструктуры — будут вестись параллельно», — говорят в ведомстве.

По словам губернатора, у Красноярского края есть все шансы стать одним из первых регионов страны, где будет задействован новый механизм. О том же говорят и в Минфине:

По действующему законодательству, выпускать инфраструктурные облигации может только регион, госдолг которого не превышает 50% от общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. Красноярский край является такой территорией».

составлял 77,4 млрд рублей при Действительно, на 1 января 2021 года госдолг края77,4 млрд рублей при доходах бюджета 269,7 млрд (28,7%).

Таким образом пока неизвестно ни когда будут выпущены эти облигации, ни на какой срок, ни каковы будут условия их гашения (доходность, купонность и прочее).