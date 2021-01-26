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Красноярский край готовит очередную бизнес-миссию

Красноярский край готовит очередную бизнес-миссию
Иллюстрация: pixabay.com

На этот раз предпринимателей зовут в Нижний Новгород и в Москву. Все расходы, связанные с деловой программой, возьмет на себя красноярский центр «Мой бизнес»

#НОВОСТИ
Предпринимателей Красноярского края приглашают принять участие в бизнес-миссии в Нижнем Новгороде. Организатором поездки выступает центр «Мой бизнес» (Агентство развития бизнеса Красноярского края).
 
Бизнес-миссия пройдет 9-11 февраля 2021 года. Центр возьмет на себя все расходы по аренде помещений для переговоров, организации презентаций и прочим, что связанно с деловой программой.
Бизнес-миссия может быть интересна производственным компаниям, предприятиям, работающим в сфере легкой промышленности, пищевой индустрии», — говорят в АРБ.
Заявки на участие принимаются до 31 января. Подать их (равно как и задать интересующие вопросы) можно по телефону (391) 265-44-32 (доб. 012) или электронной почте ponomarenko@agpb24.ru (Анна Пономаренко).
 
Помимо этого «Мой бизнес» готов взять на себя финансовые затраты и организационные вопросы, связанные с арендой выставочной площади, оформлением коллективного стенда, арендой выставочного оборудования и прочим на международной выставке франшиз Buybrand franchise market, которая пройдет в Москве с 23 по 25 марта.
Здесь будут представлены концепции общественного питания, розничных магазинов и предприятий сферы услуг. Красноярский край на выставке разместит отдельный коллективный стенд», — говорят в АРБ.
По вопросам участия в выставке можно обращаться по тел. 265-44-32 (доб. 053) или электронной почте ershova@agpb24.ru (Наталья Ершова).
Автор: Евгений Волошинский
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