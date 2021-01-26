Поставки сибирского круглого леса за рубеж сократились почти на четверть

Экспорт древесины из территорий СФО, включая Красноярский край, и в целом снизился, но кругляк показал самое большое падение. Причем, как в весе, так и в деньгах.

В 2020 году из Сибирского федерального округа за рубеж было отгружено 2,6 млн кубометров круглого леса, это на 24,5% меньше, чем годом ранее, сообщили в таможне. При этом стоимостном выражении поставки снизились на 23,8%, составив $259 млн.

Уменьшился и экспорт обработанных лесоматериалов — их было отгружено почти 15,6 млн куб на примерно $2,1 млрд, что ниже показателей 2019-го на 9,1% и 6,9% соответственно.

В целом же за рубеж было отправлено 18,2 млн кубов сибирского леса на общую сумму более $2,3 млрд, что меньше, чем годом ранее, на 11,7% в физическом выражении и на 9,1% — в стоимостном.

Основным потребителем лесоматериалов из СФО по-прежнему остается Китай — его доля в общем объеме экспорта составляет 69,9%. Далее идут Япония (8,3%), Германия (4,1%), Египет (2,7%), Бельгия и Австрия (по 1,1%). На страны СНГ пришлось 8,3% от объема лесного экспорта. В основном поставки были в Узбекистан (7%) и Таджикистан (1,1%).