Красноярцам прививают правильную культуру малоэтажного строительства

В ближайшие несколько лет «ДОМ.РФ» планирует значительно увеличить предоставление земли строительным компаниям. Сейчас составляется список участков, которые собираются выставить на торги в 2021 году.

Красноярский край может стать первым регионом в Сибири, где пройдут аукционы за долю участия в проекте. Фонд планирует выставить на торги пять земельных участков общей площадью 109 га под малоэтажную застройку в деревне Минино, сообщает «Сибдом».

Эта инициатива госкомпании не случайно появилась именно сейчас. Желание россиян иметь свой домик значительно выросло во время пандемии. Однако, по мнению экспертов, понимания, как строить и с чего начать, у россиян, и в частности у красноярцев, нет. Проще говоря, первым делом все идут за материалами, а что потом — дело другое.

О том, как правильно строить свой собственный дом, рассказал Владимир Корниенко, коммерческий директор одного из ведущих игроков рынка стройматериалов — красноярской компании «КирпичЦентр».

Недавние холода в Красноярске показали: промерзают даже самые толстые кирпичные стены. В чем проблема? В качестве материалов?

— Проблема в руках. Можно использовать самые лучшие материалы, но если исполнение страдает, здесь ничего не поделаешь. Решение — авторский и технический надзор за строительством любого дома, как частного, так и высотного.

И все-таки как не ошибиться при выборе материала?

— Не нужно начинать с выбора кирпича. Нужно начинать с проекта и понимания, какой дом вам нужен: для круглогодичного проживания или на летний период. Выбирать строительный материал должен не заказчик, а куратор вместе с техническим специалистом — проектировщиком или архитектором. Совместно составляется оптимальная смета. Правильный подбор материала начинается с грамотного проекта. Если бы вы ко мне сегодня пришли, я бы вам ничего не продал, пока не понял бы, какой у вас проект. Большинство желающих строиться вообще об этом не думают. Мы только сейчас начинаем прививать культуру частного домостроения. К сожалению, на данный момент, у нас ее нет. Клиенты, обращающиеся к нам, получают полную консультацию: разработку проекта от и до, подбор современных строительных материалов, которые помогают сохранить надежность и тепло конструкции, долговечность и ликвидность дома. Важны любые детали: сколько человек будет проживать, какие у них хобби, увлечения и так далее.

Привитие культуры частного домостроения — как это происходит?

— Шаг за шагом. От клиента к клиенту. К нам приходит человек за кирпичом, а уходит с пониманием важности наличия проекта и уже потом осознает, что ему нужен совсем другой кирпич. Переломить этот менталитет: я сейчас куплю КамАЗ кирпичей и построю то, что моей голове, — довольно просто. Но нужно говорить об этом людям. В итоге человек уходит от нас с готовым проектом дома, который создан под его цели, задачи и бюджет.

Есть какие-то дополнительные важные моменты перед началом строительства?

— Обязательна так называемая «посадка» объекта на участок. Мы такую услугу тоже оказываем. Приходит клиент: я хочу построить вот это, вот так и вот здесь. А какой это участок? Подходит ли он? Есть ли грунтовые воды? Какая почва? Правильно ли будут расположены объекты? И потом начинается: у одного свиноферма за забором, другой вообще через три года планирует через участок трассу проложить... Должен быть грамотный куратор, который поможет сделать тот визуальный образ, который будет воплощен в жизнь. А позже — грамотный рабочий проект, который даст понимание объема ваших вложений. Люди этой культуры не знают, а мы ее потихоньку внедряем. То есть еще до проектирования необходимо оценить возможности самого земельного участка.

Чем может обернуться неправильный подход к строительству?

— Потеря денег, времени, сил и нервов во время реализации того, что человек сам себе в голове нарисовал. Есть еще такой момент: частный дом должен быть не только красивым и качественным. Он обязан быть выгодным с коммерческой точки зрения, быть ликвидным. Нам давным-давно вбили в голову, что построил дом, потратил определенную сумму и никогда за эти деньги его не продашь. Да не так это. Нужно строить правильно. Поэтому мы вовлекаем и взрослых, и детей, бабушек и дедушек. Каждый член семьи во время рождения проекта вносит свою долю и часть своей души. И тогда строительство дома превращается в интересный увлекательный процесс, а сам объект в итоге становится надежным, теплым, уютным и, повторюсь, ликвидным.