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Промышленное производство в Красноярском снизилось почти на 10%

Промышленное производство в Красноярском снизилось почти на 10%
Иллюстрация: forca.ru

Несмотря на то, что в горизонте месяца сегмент периодически показывал рост, по итогу года до показателей 2019-го он так и не добрался. Хотя в пищевке все не так плохо.

#НОВОСТИ
По итогу 2020 года промышленное производство в Красноярском крае сократилось на 9,4%, хотя в декабре по отношению к ноябрю был зафиксирован рост на 5,8%. Такие данные опубликовал Красноярскстат. 
 
Самое большое падение промпроизводство в 2020 году произошло в январе - сразу на 20% к предыдущему месяцу. После этого оно, хоть и нестабильно, но росло.
 
Промышленное производство в Красноярском снизилось почти на 10% 1
 
В годовой перспективе наибольшее сокращение в секторе добычи полезных ископаемых произошло в добычи угля (-16,7%), а также нефти и газа (-15,4%). А вот оказание услуг в этой сфере прибавило 57%.
 
В обрабатывающих же производствах самое ощутимое падение было отмечено в отрасли «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» — на 34,9%. А «производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях», наоборот, выросло 32,4%, что, видимо, связано с пандемией.
 
Из продуктов питания больше всего в Красноярском крае за год увеличилось производство фруктовых и овощных соков — до 5 440,4 условных банок, что в 3,5 раза больше, чем в 2019-м. Также выросли объемы по растительному маслу (77,9%), крупам (28%), сыру (16,1%) и пиву (14,4%). Производства говядины, свинина и мяса птицы тоже показали рост — 7,2%, 7,6% и 11,5% соответственно.
Автор: Евгений Волошинский
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