Красноярские бизнесмены в 2020 году экономили на рекламе, используя big data
В 2020 году представители бизнеса в Красноярском крае экономили на рекламе, используя сервис для самостоятельного размещения таргетированных рассылок.
По сравнению с 2019 годом количество компаний, пользующихся сервисом «МТС Маркетолог», выросло почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные аналитики МТС.
В 2020 году возможность экономии на рекламе оценили и представители среднего и мелкого бизнеса, в то время как в 2019 году сервисом пользовались в основном представители малого бизнеса. Так, помимо сервисов доставки еды и предприятий оптовой торговли, сервисом «МТС Маркетолог» начали использовать строительные компании (их доля составила 23%), медицинские клиники (12%), образовательные учреждения (9%). Также возможность самостоятельно размещать рекламу оценили компании, которые занимаются продажей и ремонтом автомобилей и другие представители среднего бизнеса.
Сервис «МТС Маркетолог» работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченный специалист, все операции осуществляются через личный кабинет самим рекламодателем.
В период кризиса вопросы эффективности и окупаемости затрат у красноярского бизнеса встают особенно остро. Благодаря сервису «МТС Маркетолог» можно привлечь новых клиентов, потратив всего несколько тысяч рублей. Информационные сообщения приходят вашим потенциальным покупателям прямо на экран смартфона, их невозможно проигнорировать, и они обязательно сработают, если вы верно определили целевую аудиторию. Вы сами выбираете получателей вашего сообщения, в режиме реального времени отслеживаете ход рекламной кампании, при необходимости корректируя любые заданные параметры», - рассказал директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.