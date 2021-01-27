Красноярские бизнесмены в 2020 году экономили на рекламе, используя big data

В 2020 году представители бизнеса в Красноярском крае экономили на рекламе, используя сервис для самостоятельного размещения таргетированных рассылок.

По сравнению с 2019 годом количество компаний, пользующихся сервисом «МТС Маркетолог», выросло почти в три раза. Об этом свидетельствуют данные аналитики МТС.

В 2020 году возможность экономии на рекламе оценили и представители среднего и мелкого бизнеса, в то время как в 2019 году сервисом пользовались в основном представители малого бизнеса. Так, помимо сервисов доставки еды и предприятий оптовой торговли, сервисом «МТС Маркетолог» начали использовать строительные компании (их доля составила 23%), медицинские клиники (12%), образовательные учреждения (9%). Также возможность самостоятельно размещать рекламу оценили компании, которые занимаются продажей и ремонтом автомобилей и другие представители среднего бизнеса.

Сервис «МТС Маркетолог» работает на основе big data МТС и позволяет точечно настраивать рекламные кампании, выбирая получателей информационного сообщения по нескольким десяткам критериев, включая пол, возраст, геолокацию и основные потребительские привычки. Для настройки и запуска кампаний не требуется привлеченный специалист, все операции осуществляются через личный кабинет самим рекламодателем.