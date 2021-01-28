Автокредитование сдержало падение авторынка в Красноярском крае

Оба направление — и кредитование, и продажи машин — в регионе просели примерно одинаково. Но эксперты уверены, что сокращение продаж могло быть ощутимо больше.

За 2020 год в Красноярском крае было продано 18 627 новых легковых автомобилей, это на 9,1% меньше, чем годом ранее, сообщает агентство «АВТОСТАТ». Это 21 результат по стране и второй по Сибири (больше только у Кемеровской области — 21 102 машины).

Падение авторынка было бы еще более ощутимым, если бы не автокредитование. Этого удалось избежать, в первую очередь, благодаря действию госпрограмм льготного кредитования („Первый / Семейный автомобиль“)», — говорит исполнительный директор «АВТОСТАТа» Сергей Удалов.

Меж тем займов на покупку автомобилей в Красноярском крае за 2020 год также было выдано меньше, чем в 2019-м — 10 889 кредит (-11,6%). По этому показателю регион стал 24 в стране и третьим в Сибири (первое и второе место за Кемеровской (20 688 кредитов) и Новосибирской (12 085 кредитов) областями).

В целом по России было выдано 896,4 тысячи автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом, а новых машин было куплено 1,46 млн, что на 8,3% меньше, чем годом ранее.