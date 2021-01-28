Предприниматели Красноярского края получили антикризисных займов на 177 млн рублей

Чаще всего бизнес пользовался этим инструментом для рефинансирования ранее взятых кредитов и решения неотложных задач. Деньги выделялись преимущественно из федерального бюджета.

За 2020 год в Красноярском крае представителям малого и среднего бизнеса был выдан 141 льготный антикризисный заем на общую сумму 177 млн рублей, сообщает региональное Агентство развития малого и среднего предпринимательства.Большую часть этих денег — 95% — выделил федеральный бюджет.

Выдавало эти средства Агентство развития бизнеса (не путать с вышеупомянутым ведомством), которое работает еще и как микрокредитная организация. Получить поддержку можно было на неотложные нужды, рефинансирование банковских кредитов и микрозаймов, полученных в агентстве, на оплату коммунальных услуг и арендных платежей, а также пополнение оборотных средств. Ставки по этим займам были на уровне 2-4,25%, а выдавались они на срок до двух лет.

Эти меры дали дополнительную возможность предпринимателям „удержаться на плаву“. Также были упрощены требования к получателям таких займов, что сделало льготные микрозаймы доступными большему количеству представителей малого и среднего бизнеса», — говорит руководитель Агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края Татьяна Бочарова.

Кроме этого АРБ выдавало предпринимателям госгарантии при кредитовании в банках. С его участием было привлечено 785 млн рублей для пополнения оборотных средств. По планам властей, в 2021 году эта цифра должна перевалить за миллиард.