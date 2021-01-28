Пандемия и кризис ускорили цифровизацию красноярского бизнеса?

Журнал Times назвал 2020 год худшим в истории, для многих он стал испытанием на прочность. Но этот же год дал возможность быстрого роста, ускорил тенденции, которые уже зарождались в обществе.

Одним из самых впечатляющих трендов-2020-го стала активная цифровизация многих процессов красноярского бизнеса, переход на удаленный формат работы и обучения. Нам всем пришлось совершить своего рода скачок в будущее; прогресс в некоторых сферах был стремительным. Наверняка то, что мы воспринимаем как революционное изменение, — лишь зарождение трендов, а вот какими они будут — об этом наш разговор с директором МТС в Красноярском крае Александром Колодкиным.

Слово года

Александр, прошедшей весной многим красноярским компаниям пришлось быстро менять свои планы, переходить на новый режим работы, и в достаточно стрессовом режиме.

— Планы пришлось не только менять, но и отменять. Едва ли не за неделю до Красноярского экономического форума было принято решение перенести его на неопределенный срок. Несостоявшийся КЭФ, наверное, можно назвать одним из символов 2020 года, для региона точно. Но были и другие.

Оксфордский словарь назвал несколько таких «слов года». Среди них, конечно, и коронавирус, и социальное дистанцирование, и удаленка. С одной стороны, они отражают самые заметные глобальные явления в мире. С другой — это вызовы, с которыми многим из нас пришлось столкнуться, спасая родных от коронавируса, решая сложные рабочие задачи или обучаясь дистанционно.

Что касается удаленки, менять формат работы пришлось не только бизнесу и предприятиям, но и вузам, школам, органам госвласти. Например, еще в первую волну пандемии МТС в Красноярском крае обеспечила формат удаленной работы для администрации Железногорска, развернув в кратчайшие сроки систему видеоконференцсвязи. Это позволило администрации ни на день не прерывать деятельность во всех сферах городской жизни — от благоустройства до социальной помощи. И это только один из многих примеров.

Год действительно был сложным. Но, наверное, были в нем и позитивные моменты.

— Безусловно. Телеком-отрасль запомнит 2020 год как время, когда индустрия, которая долго искала новые драйверы для роста, вдруг в одночасье оказалась ключевой для всей страны. Мы видим: темпы цифровизации во всем мире ускорились в разы. Сейчас мы находимся на той стадии развития технологий, на которой «в мирное время» оказались бы года через три, если не через пять. Если говорить о бизнесе Красноярского края, мы видим тут кратный рост интереса к цифровым продуктам для удаленной работы. Это облачные продукты, решения для мониторинга транспорта, персонала, дистанционный сбор показаний различных датчиков. Например, в среднем в 2020 году красноярский бизнес подключался к облачным решениям МТС в три раза чаще, чем в 2019 году.

Вы говорите про прорывы. Но мы видим, в каком сложном положении оказался бизнес. Если находишься в режиме выживания, о каком внедрении digital-решений может идти речь?

— Ошибочное мнение. Многих клиентов мы сначала убеждаем протестировать цифровые решения, но, попробовав единожды, клиенты понимают: вот оно, решение многих проблем! Часть решений позволяет начать экономить уже с момента запуска. Внедрение других имеет отложенный эффект. Но, по большому счету, предприятие, которое внедряет наш сервис в свою работу, всегда в выигрыше. Возьмем, например, облачные сервисы. «Облако» позволяет существенно экономить, в среднем удается оптимизировать издержки на IT минимум на 25 %. То, что расходы компенсируются экономией, лишь один из аргументов в пользу облачных решений, но далеко не последний.

Или вот еще пример. В первую волну пандемии в регионе в числе обсуждаемых новостей были вспышки коронавируса на крупных предприятиях. Вторая волна пандемии привела к повышению спроса на решения бесконтактного измерения температуры тела. Это тепловизоры на основе видеоаналитики, решение для бесконтактного измерения температуры тела, которое можно интегрировать с системой безопасности офиса или предприятия.

Сейчас число запросов на эти сервисы выросло на 80 % по сравнению с первой волной.

Думаю, и по другим направлениям мы увидим ускоренное развитие: та эволюция продуктов и потребителей, которую мы ожидали в течение четырех-пяти лет, случится гораздо быстрее.

О каких направлениях вы говорите?

— Одно из них — 5G. По стране уже работают больше десятка наших пилотных зон 5G, от Владивостока до Кронштадта. Но мы понимаем: в ближайшие годы технология по ряду причин вряд ли станет массовой. Основными ее потребителями станут промышленные предприятия в формате частных сетей 5G. Сеть пятого поколения дает возможность уже сейчас экспериментировать с AR/VR-технологиями, беспилотным транспортом, дронами, создать функционирующий в режиме реального времени цифровой двойник предприятия. Для Красноярского края это очень актуально: крупные промышленные предприятия смогут использовать 5G для быстрого удаленного управления устройствами, отслеживания показателей оборудования и других проектов.

Хорошим примером может стать выделенная сеть, которую мы запустили в прошлом году в Перми, на территории завода «ОДК — Пермские моторы». Там мы объединили в единую сеть все оборудование с помощью технологии интернета вещей. В Красноярском крае мы также видим интерес к таким решениям со стороны крупнейших предприятий региона, которые осознали необходимость внедрения передовых цифровых технологий.

Со смартфоном в руке

Разговариваем о 5G, и поневоле вспоминается новость о студенте из Омской области, который в деревне каждый день забирался на березу, чтобы слушать лекции онлайн…

— Это сибирские реалии. Наши города и поселки находятся так далеко друга от друга, что сети, связывающие их, оказываются золотыми для провайдеров. Но определенно у нас в крае таких деревень остается все меньше и меньше. Вместе с министерством цифрового развития Красноярского края операторы работают над устранением цифрового неравенства. В этом году мы впервые обеспечили связью два поселка на Крайнем Севере. Один из них — Усть-Авам, он находится на Таймыре, в 300 км от Дудинки. Поселок отдаленный, все оборудование и специалистов для строительства и монтажа базовой станции пришлось доставлять несколькими вертолетными рейсами из Дудинки. Вообще, у МТС большой опыт работы в экстремальных условиях. В Красноярском крае, с его огромной территорией, часть которой расположена в арктической зоне, это совершенно необходимо.

Но будем реалистами: покрыть всю тайгу и тундру просто невозможно.

— Да и не нужно. Главное, над чем мы работаем, — полное покрытие населенной территории. Уже больше трех лет мы реализуем программу «коврового покрытия» сети 4G в Красноярске и в крупных населенных пунктах региона. За этот период мы построили в крае более 1 тыс. базовых станций. Мы не только устанавливаем новые базовые станции, закрывая белые пятна, но и модернизируем действующие, делаем это и в крупных городах, и в глубинке. Модернизируя сеть, мы кроме всего прочего готовимся к внедрению цифровых сервисов нового поколения.

Мы просыпаемся и засыпаем со смартфоном в руке, у большинства в нем буквально вся жизнь. Весной, когда все перешли на удаленку, вашей сфере тоже пришлось столкнуться со сверхнагрузками?

— Конечно, когда все перешли на удаленку, нагрузка на сеть возросла кратно. Но вызовы года мы выдержали, хотя порой наши технические специалисты и работали на пределе. Я, кстати, совершенно искренне считаю технические команды операторов, и нашу, и всех коллег по рынку, настоящими героями этой пандемии. Врачи спасают жизни людей. А наши ребята помогают наладить повседневную жизнь людей в новой реальности.

Смартфон сейчас — это не только рабочий инструмент. За последние годы произошла смена модели потребления контента. Теперь мы все ожидаем мультиплатформенности, удобства потребления любого контента сразу на нескольких платформах. Цифровые технологии делают жизнь еще более удобной, это касается и сферы развлечений. То, что раньше нельзя было представить на экране смартфонов, сейчас совершенно естественно: например, в период карантина многие артисты перестроились и давали онлайн-концерты. Мы в МТС развиваем платформу МТС Live для онлайн-мероприятий и весной провели там серию онлайн-концертов российских артистов, таких звезд, как Илья Лагутенко, «Мумий Тролль», Uma2rman, «Елка» и многие другие. В общей сложности концерты посмотрели несколько десятков миллионов человек.

Место силы

Александр, можно сказать, что содержимое смартфона — это своего рода отпечаток личности человека. А о чем говорит ваш смартфон? Кстати, какие приложения используете чаще всего?

— Загружены все мессенджеры, из них пользуюсь в основном WhatsApp. Как абонент МТС, естественно, пользуюсь приложением «Мой МТС» — без ложной скромности, максимально удобный формат обслуживания для меня именно через это приложение. И совсем недавно открыл для себя Spotify — музыкальный сервис с мировым именем, наконец доступный и в России, а для абонентов МТС еще и бесплатный первые шесть месяцев пользования.

Когда в последний раз менял смартфон, специально подбирал тот, который поддерживает возможность установки виртуальной сим-карты. В ноябре произошло событие, которого многие давно ждали (меня даже подписчики спрашивали в «Фейсбуке»). Мы запустили дистанционное подключение eSIM (eSIM — чип в устройстве, который работает как электронная сим-карта. — Прим. редактора). Удобно подключить на нее мобильный банк, и в случае потери доступ будет блокирован системой безопасности смартфона. Подключить можно и онлайн на сайте МТС, и в салоне.

Многие сферы жизни ушли в онлайн — не только работа, обучение, музыка, но и в каком-то смысле путешествия. Как вы к этому относитесь?

— Действительно, многое ушло в онлайн. Но это не значит, что мы поставили жизнь на паузу. В этом году красноярцы тоже немало путешествовали, многие с удовольствием открывали для себя природу родного края. А с помощью современных технологий мы смогли познакомить с нашими природными достопримечательностями и жителей многих других регионов. И это замечательно.

Летом мы запустили масштабный экологический проект «Место силы. Красноярские Столбы» — в поддержку национального парка (всего в этом году проект «Место силы», направленный на повышение экологической культуры, развитие экотуризма, сохранение природного наследия, проходил в четырех регионах). Узнать больше о Столбах и даже «прогуляться» по скалам вместе с чемпионом мира по скалолазанию могут теперь жители любого региона России и любой страны. Для этого достаточно посмотреть видеофильм-«прогулку», который находится на портале национального парка. Здесь можно найти и книгу-альбом о столбизме, которую создала МТС при поддержке сообщества столбистов и горожан.

Кстати, проект вошел в число лучших социальных проектов МТС. Но, конечно, это наша общая победа — и команды МТС в регионе, и тех, кто подключался к нашим проектам. Быть полезным другим, включенным в полезное дело — единственный способ выстоять в такие непростые времена.

Оглядываясь назад, понимаю, насколько уникальный опыт мы получили в 2020 году. В сложные времена, надеюсь, мы все стали человечнее, начали ценить жизнь и близких. Мир увидел, насколько действительно важны профессии врача, учителя. Медики Красноярска, как и во всем мире, работали, выдерживая невероятные нагрузки и спасая жизни людей. И посмотрите, какие мы увидели примеры поддержки: врачам помогают и обычные горожане, и предприятия. Да зачем далеко ходить — на премии «Человек года», который проводит ваш журнал, именно главврачи ковидных госпиталей города удостоились премии вне номинаций «Человек года». И весь зал, отдавая им дань уважения, аплодировал стоя.