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«1000 километров не крюк»: красноярцы готовы везти «машину мечты» из любого города страны

«1000 километров не крюк»: красноярцы готовы везти «машину мечты» из любого города страны
Автор фото: Peter Hauschild . Иллюстрация: pixabay.com

Насколько велико желание красноярцев во что бы то ни стало владеть «машиной мечты», изучил автосайт «Дром». По результатам опроса 87% жителей края готовы поехать за машиной в другой населенный пункт.

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Расстояние при этом имеет сугубо справочное значение: только 10% опрошенных готовы смотреть машины исключительно в своем городе и всего 3% хотели бы купить автомобиль дистанционно с доставкой «на дом». Остальных поездка в другой город не пугает. Отправиться за 100 км в одну сторону согласились 2,2% водителей Красноярского края, до 200 км уже 5,9%, до 500 км еще больше – 11,2%. Вариант ответа «до 1000 км» выбрали 31% респондентов. Более того, 36,8% опрошенных ответили, что готовы ехать за нужной «тачкой» вообще «куда угодно».

Больше всего «домоседов» в Санкт-Петербурге: там вариант ответа «не готов ехать, смотрю в своем городе» выбирали в два раза чаще: 20%. Самые легкие на подъем автолюбители живут в Якутии: отправиться «куда угодно» готовы 74,6% опрошенных, в Забайкальском крае – 62,5%, а в Бурятии и Иркутской области по 49% и 48% соответственно.

В сложившейся обстановке на автомобильном рынке – дефиците новых автомобилей и отсутствие обновления рынка подержанных авто – неудивительно, что люди в поиске хорошего варианта расширяют границы поиска автомобиля. Возможно, после этот тренд сохранится на какое-то время и после стабилизации рынка», – считает пресс-секретарь Дрома Елизавета Олофинская.

 

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