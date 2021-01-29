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Московский Акселератор ищет красноярские высокотехнологичные стартапы

Московский Акселератор ищет красноярские высокотехнологичные стартапы
Автор фото: Gerd Altmann. Иллюстрация: pixabay.com

Московский Акселератор приглашает высокотехнологичные стартапы и компании в сфере инжиниринговых технологий подать заявку на участие в треке EngineeringTech.

#НОВОСТИ

До 7 февраля продлится прием заявок на участие в треке EngineeringTech программы «Московский акселератор», который посвящен новым подходам к разработке и внедрению продуктовых IT-решений в сфере промышленного инжиниринга.

Проект реализуется Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Фондом «Московский инновационный кластер», при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

Партнерами этого трека стали «Национальная инжиниринговая корпорация» (НИК ) и цифровая компания Dassault Systèmes.

К участию в треке EngineeringTech приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании в сфере строительных технологий в следующих направлениях:

  • Цифровые решения в инжиниринге
  • Цифровой мониторинг
  • Цифровой документооборот и управление инженерными данными.

Экспертное жюри отберет 30 лучших стартапов, которые в течение десяти недель будут развивать свои проекты под руководством опытных трекеров и менторов. Самые успешные участники трека получат возможность пилотирования своих решений на площадках партнеров трека или найдут инвесторов на Demo Day

Для участия в программе необходимо подать заявку онлайн.  Приём заявок продлится до 7 февраля 2021 года (включительно).

 

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