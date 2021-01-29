Снегопад завалил загородные трассы в Красноярском крае

Сотрудники ГИББД предупреждают водителей: дорожная обстановка на всей территории края сложная, видимость на трассах ограничена, сугробы и переметы мешают нормальному движению.

Как уточняет пресс-служба дорожной полиции, видимость на дороге в Ачинск – не более 15 метров, из-за снежных заносов проезжая часть сужена, а транспорт двигается в черепашьем темпе – на скорости на выше 50 км/ч. Примерно такая же обстановка и в направлении на Балахту, на дороге низовая метель.

ГИБДД просит водителей трезво оценить свои возможности, собираясь выехать за город, максимально снизить скорость, а лучше – воздержаться от поездки.