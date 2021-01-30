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Большая часть красноярцев высказались против перехода на электронные трудовые книжки

Большая часть красноярцев высказались против перехода на электронные трудовые книжки
Иллюстрация: commons.wikimedia.org

Служба исследований hh.ru опросила соискателей из Красноярского края и узнала их отношение к переходу на электронные трудовые книжки. Пока большинство выступают против.

#НОВОСТИ
Так, 46% из тех, кому предлагали перейти на электронную трудовую, согласились это сделать, а еще 54% — отказались. Больше всех тех, кто перешел на электронную трудовую книжку трудится в сферах продаж, ИТ и только начинают карьеру. А меньше всего доверия трудовые книжки в новом формате вызывают у HR-специалистов и бухгалтеров. Если смотреть возрастные категории, то с легкостью расставались с бумажным вариантом молодежь в возрасте от 18 до 24 лет, сотрудники старше 31 года в большинстве случаев (60%) отказывались от цифрового варианта.
 
Большая часть красноярцев высказались против перехода на электронные трудовые книжки 1
 
Отказ перейти на электронную трудовую большинство (55%) объяснили непониманием того, как они будут работать. Еще треть считают такие трудовые книжки ненадежными, а 8% переходить от бумажного варианта к цифровому не рекомендовал сам работодатель. Среди причин «за» электронные трудовые книжки опрошенные назвали: минимизацию бумажной волокиты (57%), доступ к документу станет проще (52%), нет рисков потерять такую трудовую (38%), так попросил работодатель (23%).
Автор: Валерия Петрова
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