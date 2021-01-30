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Красноярская компания поставит в Словакию варенье из шишек, кедровое масло и иван-чай

Красноярская компания поставит в Словакию варенье из шишек, кедровое масло и иван-чай
Иллюстрация: Агентство развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края

Компания «Сибирь без границ» подписала контракт на поставку пилотной партии продукции в Словакию. За рубеж поставят варенье, кедровое масло и иван-чай.

#НОВОСТИ
Первая поставка из 300 банок варенья из сосновых шишек, черемухи, облепихи, 200 бутылок кедрового масла и 10 кг иван-чая ожидается уже в феврале.
«В прошлом году состоялись онлайн-переговоры с представителями бизнеса Словакии, заинтересованными в сотрудничестве с красноярскими поставщиками. Пять наших компаний презентовали свою продукцию. По итогам компания «Сибирь без границ» заключила контракт со словацким импортером. Поставка ожидается в феврале», – рассказали в центре поддержки экспорта (входит в структуру центра «Мой бизнес»).
Как сообщила исполнительный директор «Сибирь без границ» Светлана Корчагина, в компании надеются, что эта партия станет не единственной, заинтересованность в поставках есть с обеих сторон. Сейчас также ведутся переговоры о сотрудничестве с Италией. В прошлом году «Сибирь без границ» отправила продукцию в Казахстан и Армению, а таккже небольшую партию грибов в Англию.  
 
Добавим, «Сибирь без границ» объединяет свыше десятка малых компаний-производителей продукции из местного сырья: варенья, сиропов, чаев, травяных сборов, масел холодного отжима, гранолы. Продукция под брендом OrganicExpress экспортируется в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Францию, Данию, Японию и Китай.  
Автор: Валерия Петрова
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