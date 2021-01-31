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Основатель ансамбля «Сибирская вечора» скончался в Красноярске

Основатель ансамбля «Сибирская вечора» скончался в Красноярске
Иллюстрация: www.facebook.com/luba.sakharova

Скончался основатель, бессменный руководитель ансамбля «Сибирская вечора» Владимир Дудинский. О смерти музыканта, заслуженного работника культуры сообщила министр культуры Любовь Сахарова.

#НОВОСТИ
Она написала, что отказывается верить в смерть Владимира Дудинского. 
 
Это тяжёлая потеря для культуры нашего города и края. Владимир Михайлович Дудинский. Гениальный фольклорист, музыкант и художественный руководитель знаменитого ансамбля «Сибирская вечора». Трепетный и очарованный собиратель и хранитель сибирского фольклора, крепкий профессионал и очень хороший человек. Много лет назад познакомившись, проехав вместе с концертами весь край, сделав вместе много красивых проектов, я навсегда оставляю Вас в своём сердце. И отдельное спасибо за мой любимый «Тарантасик», — написала Любовь Сахарова.
С 2005 года Владимир Дудинский работал Государственном центре народного творчества края. Пришел на должность концертмейстера фольклорного ансамбля песни «Красноярье». И дошел до должности музыкального руководителя. Владимир Дудинский много лет входил в жюри Международного фестиваля этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири», был заслуженным работником культуры Красноярского края. Его достижения были отмечены благодарственными письмами глав районов и городов Красноярского края (2005–2011), Законодательного Собрания Красноярского края (2011), почетными грамотами министерства культуры Красноярского края (2012), главы Республики Тыва (2010). Он являлся обладателем премии Правительства Российской Федерации «Душа России». В 2019 году ему вручили благодарность губернатора Красноярского края, а в 2020 году — почетную грамоту губернатора Красноярского края.
 
Редакция DK.RU выражает соболезнования близким и коллегам Владимира Дудинского.
Автор: Валерия Петрова
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