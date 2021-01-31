Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 30.01
76,25
92,29
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске на несанкционированном митинге задержали около 100 человек

В Красноярске на несанкционированном митинге задержали около 100 человек
Иллюстрация: Владимир Перекотий

В Красноярске сегодня состоялся очередной несанкционированный митинг в поддержку политика Алексея Навального. Ее участников быстро взяли в кольцо и начались задержания.

#НОВОСТИ
С утра в центре Красноярска находилось много автобусов, куда и отводили задержанных. По информации телеграм-канала Борус, среди задержанных — корреспонденты НГС24, «Проспекта Мира» (они пришли освещать мероприятие, на них были жилетки с надписью «Пресса»), журналисты Дмитрий Полушин и Владимир Перекотий. Корреспондентов НГС24 Якова Калинина и «Проспекта Мира» Руслана Рыбакова позже отпустили.
Всех окружили. Сжали. Распаковали по автобусам. Куда-то везут», — написал на странице в Facebook Владимир Перекотий. 
Позднее он рассказал, что всех їпассажиров» автобуса доставили в дежурную часть и по одному запускали в здание. Подробностями Владимиро Перекотий обещал поделиться позднее.
 
По информации «ОВД-Инфо», по итогам митингов в Красноярске уже задержано 82 человека.
 
В Красноярске на несанкционированном митинге задержали около 100 человек 1
 
Фото: Павел Стабров
 
Добавим, сегодня утром Красная площадь и площадь Революции оказались полностью засыпаны снегом. Пройти через них практически невозможно.  
 
Фотографиями в Facebook поделилась создатель художественной школы им А.Г. Поздеева Светлана Тетерина. 
Взятие снежного городка планируют что-ли?», — задалась вопросом она.
В Красноярске на несанкционированном митинге задержали около 100 человек 2
 
Фото: www.facebook.com/steterina
 
С чем связано такое решение неизвестно. Накануне в администрации города сообщили о запрете остановки и парковки транспорта  на ул. Каратанова и на набережной у Вантового моста до 22:30 31 января. Это связано с работами по содержанию улично-дорожной сети. Некоторые красноярцы в социальных сетях предположили, что все меры были введены из-за готовящегося несанкционнированного митинга в Красноярске 31 января. 
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского вуза - закрылсяКрасноярский институт экономики - филиал Санкт-Петербургского вуза - закрылся
  • В мэрии Красноярска ответили на критику нового порядка размещения павильоновВ мэрии Красноярска ответили на критику нового порядка размещения павильонов
  • NordStar открыл продажи на летние рейсы из Красноярска в южные городаNordStar открыл продажи на летние рейсы из Красноярска в южные города
  • В Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в КрасноярскеВ Москве подписано соглашение о создании особой экономической зоны в Красноярске
  • СГК попросила красноярцев немного потерпеть: готовится большой ремонт теплоцентралиСГК попросила красноярцев немного потерпеть: готовится большой ремонт теплоцентрали
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.