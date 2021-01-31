В Красноярске на несанкционированном митинге задержали около 100 человек
В Красноярске сегодня состоялся очередной несанкционированный митинг в поддержку политика Алексея Навального. Ее участников быстро взяли в кольцо и начались задержания.
С утра в центре Красноярска находилось много автобусов, куда и отводили задержанных. По информации телеграм-канала Борус, среди задержанных — корреспонденты НГС24, «Проспекта Мира» (они пришли освещать мероприятие, на них были жилетки с надписью «Пресса»), журналисты Дмитрий Полушин и Владимир Перекотий. Корреспондентов НГС24 Якова Калинина и «Проспекта Мира» Руслана Рыбакова позже отпустили.
Всех окружили. Сжали. Распаковали по автобусам. Куда-то везут», — написал на странице в Facebook Владимир Перекотий.
Позднее он рассказал, что всех їпассажиров» автобуса доставили в дежурную часть и по одному запускали в здание. Подробностями Владимиро Перекотий обещал поделиться позднее.
По информации «ОВД-Инфо», по итогам митингов в Красноярске уже задержано 82 человека.
Фото: Павел Стабров
Добавим, сегодня утром Красная площадь и площадь Революции оказались полностью засыпаны снегом. Пройти через них практически невозможно.
Фотографиями в Facebook поделилась создатель художественной школы им А.Г. Поздеева Светлана Тетерина.
Взятие снежного городка планируют что-ли?», — задалась вопросом она.
Фото: www.facebook.com/steterina
С чем связано такое решение неизвестно. Накануне в администрации города сообщили о запрете остановки и парковки транспорта на ул. Каратанова и на набережной у Вантового моста до 22:30 31 января. Это связано с работами по содержанию улично-дорожной сети. Некоторые красноярцы в социальных сетях предположили, что все меры были введены из-за готовящегося несанкционнированного митинга в Красноярске 31 января.