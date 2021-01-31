В Красноярске на несанкционированном митинге задержали около 100 человек

Всех окружили. Сжали. Распаковали по автобусам. Куда-то везут», — написал на странице в Facebook Владимир Перекотий.

Позднее он рассказал, что всех їпассажиров» автобуса доставили в дежурную часть и по одному запускали в здание. Подробностями Владимиро Перекотий обещал поделиться позднее.

По информации «ОВД-Инфо», по итогам митингов в Красноярске уже задержано 82 человека.